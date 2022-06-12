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Giriş Tarihi: 12.6.2022 11:06 Son Güncelleme: 12.6.2022 11:11

Fenerbahçe'de Jesus'un mesaisi başlıyor! Mesut-Ozan bilinmezliği...

DHA
Fenerbahçe’de Jesus’un mesaisi başlıyor! Mesut-Ozan bilinmezliği...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Jorge Jesus, yarın Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde kurmaylarıyla bir araya gelip mesaiye başlayacak. İşte tüm detaylar...

Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jorge Jesus ve yardımcıları yarın Samandıra'da mesaiye başlayacak. Sarı-lacivertlilerde yapılacak sağlık kontrolleri ile start verilecekken yeni sezon hazırlıklarının ilk etabı da Samandıra'da yapılacak. Kolları sıvayan ve takımdaki durumu yakından analiz etmeye başlayan Jesus, kadro şişkinliği ile de yakından ilgilenerek takımdan ayrılması gerekecek isimleri netleştirecek. Portekizli teknik adam sonrasında ise takımda istediği isimlere yoğunlaşacak.

Yeni bir dönemin başlayacağı Fenerbahçe'de hem Samandıra, hem de futbolcular şekillenecek. Milli takımlarda bulunan oyuncuların dışındaki as ve kiralık oyuncular, Jesus'un gözüne girmek için ellerinden gelenin fazlasını verecek. Topuk Yaylası'nda devam edecek kamp çalışmalarında ise geçtiğimiz sezonu başka takımlarda kiralık olarak geçiren Meyer, Lemos, Samatta ve Muhammed Gümüşkaya, Portekizle teknik adamın gözüne girmeye çalışacak.

ÖZİL BELİRSİZLİĞİ SÜRERKEN TUFAN YOLCU

Sarı-lacivertli ekipte Mesut Özil belirsizliği yerini korurken Ozun Tufan İngiltere yolcusu. Mesut Özil ile Ozan Tufan, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında oynanan Konyaspor maçından sonra İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda yönetim tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Jesus imza törenindeki açıklamasında alınan karara aynı şekilde devam edeceğini açıklamıştı. Uzun süredir kadro dışı kalan Mesut Özil'in bilmecesi hala çözülemezken Ozan Tufan'ın imdadına Hull City yetişti ve yeni sezon için söz kesildi. Hull City, Ozan'ın yanı sına Allahyar'ı da renklerine katacak adımları attı.

SERDAR DURSUN ŞOV

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun, A Milli forma altında da şovuna devam ediyor.
A Milli Futbol Takımı'nda Burak Yılmaz'ın vedasının ardından Serdar Dursun, rakip filelere gol oyup yağdı. Milli forma ile çıktığı 7 maçta 7 gol kaydeden Serdar Dursun, Uluslar Ligi'nde ise toplamda 4 gol kaydetti. Serdar Dursun, Haaland ve Bakasetas'ı geride bırakarak zirveye yerleşti.

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Fenerbahçe'de Jesus'un mesaisi başlıyor! Mesut-Ozan bilinmezliği...
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