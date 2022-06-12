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Giriş Tarihi: 12.6.2022 10:48

Son dakika Galatasaray haberleri: Seçimin ardından şoke eden sözler! 'Algılara değil projelere oy verdiler'

LEVENT TÜZEMEN
Son dakika Galatasaray haberleri: Seçimin ardından şoke eden sözler! ’Algılara değil projelere oy verdiler’

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçim Genel Kurulu, Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirildi. 4459 üyenin katıldığı 24 sandıkta yapılan oylama sonucunda, oyların 2208’ini alan Dursun Özbek sarı-kırmızılı camianın 39. başkanı oldu. Seçimin ardından SABAH Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Galatasaray'da dün gerçekleşen seçimde kazanan Dursun Özbek oldu ve sarı-kırmızılı camianın 39. başkanı seçildi. SABAH Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'daki seçimi değerlendirdi.

,İşte Levent Tüzemen'in değerlendirmesi;

Galatasaray kongre üyelerinin sağduyu sahibi olanları doğru bir kararla Dursun Özbek'i başkan seçti. Nefes nefese, kıran kırana geçen bir seçime tanık olduk. İki başkan adayı da kadrolarını ve projelerini ortaya koyduklarında Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu arasında ciddi bir fark vardı.

Özbek'in ekibi hem deneyimli hem tecrübeli hem de donanımlıydı. Özelikle Erden Timur'un projeleri, Cemal Özgörkey'in Columbus projesi göz kamaştırıcıydı. Bu iki projeye karşı Hamamcıoğlu ciddi projeler üretemedi. Ama ne yaptı?

Galatasaray seçimini söylemleriyle ve yarattığı algılarla siyasi bir seçim havasında yürütmeye çalıştı. Özellikle Habertürk'te yaptığı söyleşide "Ben bu seçimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimine benzetiyorum" demesi yanlıştı. Hele hele oyunu attıktan sonra Eşref Bey'in "Bugün burada Galatasaray'ın bağımsızlık seçimi yapılacak" demesi daha da şaşırtıcıydı.

Benim bildiğim, tanıdığım Galatasaray camiası siyaset üstü bir kurumdur, dev bir markadır. Algı operasyonları, üstelik divan başkanlığı döneminde sürekli yerden yere vurduğu Mustafa Cengiz'in ekibinin oylarını alması ve çatışma yaşadığı Elmas'tan destek görmesi daha şaşırtıcıydı.

Kazanmak kadar kaybetmek de bir onurdur. Dursun Özbek'in kazanması netleşince salondan ayrılan Eşref Hamamcıoğlu'nun bazı taraftarlarının çevreye öfke saçmaları doğru değildi. Galatasaray bu ayrışmalara son vermelidir.

Özbek ve ekibinin kadro kalitesi Galatasaray'ın sorunlarına çözüm üretecek güçtedir. Sonuç; Dursun Özbek hiçbir TV konuşması yapmadan sadece projelerini anlatarak seçime girdi.

Eşref Bey maalesef seçimi algı operasyonlarıyla kazanmaya çalıştı. Ama Galatasaray'ın sağduyulu üyeleri algılara değil, iş yapacak yönetime oy verdi. Galatasaray için hayırlı olsun...

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Son dakika Galatasaray haberleri: Seçimin ardından şoke eden sözler! 'Algılara değil projelere oy verdiler'
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