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Giriş Tarihi: 13.6.2022 14:22 Son Güncelleme: 13.6.2022 14:50

Fenerbahçe Mehdi Taremi'yi istedi, Porto yüksekten uçtu

Fenerbahçe Mehdi Taremi’yi istedi, Porto yüksekten uçtu

Fenerbahçe, İranlı golcü Mehdi Taremi için Porto'dan fiyat istedi. 20 milyon Euro'luk cevap nedeniyle transfer görüşmeleri başlamadan bitti.

Fenerbahçe'nin Porto'nun İranlı golcüsü Mehdi Taremi için teklif yaptığı ortaya çıktı.

Portekiz'den O Jogo ve Record'un geçtiği haberde; Fenerbahçe, Jorge Jesus'un isteği üzerine Porto'nun İranlı forveti Mehdi Taremi için temas kurdu. Porto, teknik direktörü Sergio Conceiçao'nun mutlaka takımda tutulmasını istediği Taremi için 20 milyon euro bonservis talep etti.

Porto'nun fiyat indirmeye yanaşmaması ve Fenerbahçe'nin de halen UEFA'nın takibinde olması nedeniyle bu ilgi pazarlığa dönüşemedi. Porto'nun 2020 yazında 4.70 milyon Euro'ya Rio Ave'den aldığı Mehdi Taremi, geçen sezonu 48 resmi maçta 26 gol atıp 17 de asist yaparak bitirdi.

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Fenerbahçe Mehdi Taremi'yi istedi, Porto yüksekten uçtu
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