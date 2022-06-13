Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ın istediği Jordy Caicedo’ya Tigres ve Fulham da talip oldu

Bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde bulunan Jordy Caicedo transferinde yarış kızıştı. Golcü takviyesi yapmayı amaçlayan siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcu için pazarlıklarını sürdürüyor.

Ekvadorlu golcünün transferinde uğraş veren Kara-Kartal, Caicedo'nun kulübü CSKA Sofya'ya teklifini yaptı.

5 MİLYON EURO BEKLENİYOR!

Geçtiğimiz sezon CSKA Sofya'da gösterdiği performansla Bulgaristan Ligi'ne damga vuran Caicedo'nun bonservisi için 5 milyon euro talep ediliyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in kadroda görmek istediği 24 yaşındaki futbolcunun transferinde şartlar zorlanacak.

Transferde mutlu sona ulaşmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, CSKA Sofya'nın ekonomik beklentilerini karşılamanın yollarını arıyor. Beşiktaş'ın ısrarlı olduğu Caicedo için başka transfer seçenekleri de ortaya çıkmaya başladı.

2 TALİP DAHA

Performansıyla göz dolduran ve Kara-Kartal'ın listesine giren golcü futbolcuya 2 talip daha çıktı. Fotomaç'ın haberine göre; Meksika Ligi ekibi Tigres ve İngiltere Premier Lig'in yeni takımı Fulham, Jordy Caicedo'yu renklerine bağlamak istiyor.

Fulham'ın yaklaşık 3.8 milyon euro'luk bir teklif yaptığı ve Caicedo'nun bu teklifi masaya yatırdığı iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon CSKA Sofya formasıyla ligde 24 maça çıkan Caicedo, attığı 15 golle yıldızını parlattı. CSKA Sofya'nın Brezilya Ligi ekibi Vitoria'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ekvadorlu hücum oyuncusu buradaki performansıyla değerini yükseltti.

24 yaşındaki futbolcunun CSKA Sofya'daki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Ekvador Milli Takımı'yla 9 maça çıkan Caicedo 1 gol kaydetti. Jordy Caicedo'nun güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.