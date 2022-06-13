Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın istediği Jordy Caicedo'ya Tigres ve Fulham da talip oldu
Giriş Tarihi: 13.6.2022 14:59

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın istediği Jordy Caicedo'ya Tigres ve Fulham da talip oldu

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ın istediği Jordy Caicedo’ya Tigres ve Fulham da talip oldu

Beşiktaş, CSKA Sofya'da gösterdiği performansla dikkat çeken Jordy Caicedo'nun transferinde ısrarcı davranıyor. Kara-Kartal'ın listesinde önemli bir yer tutan 24 yaşındaki golcüye 2 takım daha talip oldu.

Bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde bulunan Jordy Caicedo transferinde yarış kızıştı. Golcü takviyesi yapmayı amaçlayan siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcu için pazarlıklarını sürdürüyor.

Ekvadorlu golcünün transferinde uğraş veren Kara-Kartal, Caicedo'nun kulübü CSKA Sofya'ya teklifini yaptı.

5 MİLYON EURO BEKLENİYOR!

Geçtiğimiz sezon CSKA Sofya'da gösterdiği performansla Bulgaristan Ligi'ne damga vuran Caicedo'nun bonservisi için 5 milyon euro talep ediliyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in kadroda görmek istediği 24 yaşındaki futbolcunun transferinde şartlar zorlanacak.

Transferde mutlu sona ulaşmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, CSKA Sofya'nın ekonomik beklentilerini karşılamanın yollarını arıyor. Beşiktaş'ın ısrarlı olduğu Caicedo için başka transfer seçenekleri de ortaya çıkmaya başladı.

2 TALİP DAHA

Performansıyla göz dolduran ve Kara-Kartal'ın listesine giren golcü futbolcuya 2 talip daha çıktı. Fotomaç'ın haberine göre; Meksika Ligi ekibi Tigres ve İngiltere Premier Lig'in yeni takımı Fulham, Jordy Caicedo'yu renklerine bağlamak istiyor.

Fulham'ın yaklaşık 3.8 milyon euro'luk bir teklif yaptığı ve Caicedo'nun bu teklifi masaya yatırdığı iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon CSKA Sofya formasıyla ligde 24 maça çıkan Caicedo, attığı 15 golle yıldızını parlattı. CSKA Sofya'nın Brezilya Ligi ekibi Vitoria'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ekvadorlu hücum oyuncusu buradaki performansıyla değerini yükseltti.

24 yaşındaki futbolcunun CSKA Sofya'daki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Ekvador Milli Takımı'yla 9 maça çıkan Caicedo 1 gol kaydetti. Jordy Caicedo'nun güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! 2022 temmuzda asgari ücret zammı gelecek mi, ne kadar olacak?
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge tablosu güncellendi! İşte 50'yi aşkın meslekte emekli ikramiyesi ve maaşı hesap tam listesi
Bakan Koca 'Acı günümüz' diyerek duyurdu! 2 hemşireden üzücü haber...
Emekli zammı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında, hangi tarihte? Temmuzda 2022 SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte en az bin 173 TL'lik yeni hesap!
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu Başkanlık vekaletini İYİ Partili Aksu'ya verdi CHP karıştı!
E okul ne zaman kapanıyor, 2.dönem not girişi kapandı mı, ne zaman yapılacak? MEB 2022 E okul VBS giriş ekranı ile devamsızlık ve karne notu sorgulama ekranı!
Evde bakım maaşı ödemeleri başlıyor! 13 Haziran 2022 Evde bakım maaşı parası yattı mı, ne zaman yatacak, yatan iller hangileri?
SON DAKİKA! 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! İşte meslek meslek emekli ikramiyesi ve maaşı hesabı ve güncel tam liste
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan polise yumruk atan HDP'li vekile sert tepki: Bunun adı kalleşliktir, namussuzluktur!
SON DAKİKA: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Haziran 2022 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, yarım, gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın istediği Jordy Caicedo'ya Tigres ve Fulham da talip oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA