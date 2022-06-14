Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique'den itiraflar! "Tembeldim, Portekiz'de değiştim"

"YETERİ KADAR KOŞMUYORDUM"

Lincoln, Santa Clara'ya transfer olduktan sonra futbola olan yaklaşımını nasıl değiştirdiğini UOL Esporte'ye verdiği röportajda şu sözlerle anlatmıştı:

"Gremio'dan ayrıldığımda tembel bir oyuncuydum. Yeteri kadar koşmuyordum. Burada takımın en çok koşanlarından biriyim. Portekiz'de farklı bir ülkede yaşamak ve futbol oynamak bana çok şey kattı. Burada edindiğim tecrübeler futbola bakış açımı değiştirdi. Portekiz bana ve aileme kucak açtı. Bana güvendikleri için kulübe minnettarım. Kimse bana inanmazken onlar potansiyelime inandı."