Kevin-Prince Boateng dünya evine girdi! 3’üncü eşiyle Metaverse’de evlendi...

Daha önce iki evlilik yapan ve bu evliliklerden iki çocuğu bulunan Gana asıllı Alman yıldız Kevin-Prince Boateng, 3. kez evlilik mutluluğu yaşadı.

2007-2011 yılları arasında evli kaldığı Jennifer Michelle'den Jermaine-Prince isimli bir çocuğu olan Boateng, daha sonra ünlü model Melissa Satta ile evlenmişti. 2016 yılında evlendiği Satta'dan da Maddox Prince isimli bir çocuğu olan Boateng, 2020 yılında birlikteliğini sonlandırmıştı.