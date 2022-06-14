Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kevin-Prince Boateng dünya evine girdi! 3'üncü eşiyle Metaverse'de evlendi...
Giriş Tarihi: 14.6.2022 09:51 Son Güncelleme: 14.6.2022 09:54

Kevin-Prince Boateng dünya evine girdi! 3'üncü eşiyle Metaverse'de evlendi...

Kevin-Prince Boateng dünya evine girdi! 3’üncü eşiyle Metaverse’de evlendi...

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Kevin-Prince Boateng, 3'üncü kez dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadı. 2 yıldır birlikte olduğu ünlü model Valentina Fradegrada ile evlenen Boateng'in düğünü, Metaverse'den de misafirlere açıktı. İşte tüm detaylar...

Daha önce iki evlilik yapan ve bu evliliklerden iki çocuğu bulunan Gana asıllı Alman yıldız Kevin-Prince Boateng, 3. kez evlilik mutluluğu yaşadı.

2007-2011 yılları arasında evli kaldığı Jennifer Michelle'den Jermaine-Prince isimli bir çocuğu olan Boateng, daha sonra ünlü model Melissa Satta ile evlenmişti. 2016 yılında evlendiği Satta'dan da Maddox Prince isimli bir çocuğu olan Boateng, 2020 yılında birlikteliğini sonlandırmıştı.

Boateng yaklaşık 2 yıldır birliktelik yaşadığı model ve girişimci Valentina Fradegrada ile evlendi. Dün, İtalya'nın Toskana bölgesindeki Radicondoli köyünde yapılan düğünle evlenen çift hayatlarını birleştirdi.

Çiftin düğünü aynı zamanda sanal dünyada da yapıldı. Ünlü düğün organizatörü Enzo Miccio, Boateng – Fradegrada çiftinin düğününü aynı zamanda Metaverse'de düzenledi. Miccio, Metaverse'deki düğünün fotoğraflarını da paylaştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Temmuz zammı ve enflasyon farkı açıklaması!
ASGARİ ÜCRET ZAMMI açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi! 2022 temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
SON DAKİKA! 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! İşte meslek meslek emekli ikramiyesi ve maaşı hesabı ve güncel tam liste
Emekli zammı hesaplama ile yeni maaşlar belli oluyor! En az 1137 TL'lik zam artışı yolda: Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman verilecek? SSK ve BAĞKUR'lular için müjde haber
Haziran ayı enflasyon beklentisi ve tahmini ne oldu? Ekonomistler ne diyor? TÜFE Haziran 2022 enflasyon oranı ile Temmuz zammı ve maaşlar netleşecek!
Ankara'da bugün okullar tatil mi, Valilik'ten açıklama geldi mi? 14 Haziran 2022 Salı Ankara hava durumu nasıl, yağmur var mı, okullar tatil olacak mı?
Bakan Koca 'Acı günümüz' diyerek duyurdu! 2 hemşireden üzücü haber...
Son dakika! Türkiye Van'daki o buluşmayı konuşmuştu: Minik Derin, Başkan Erdoğan'ın verdiği cevabı anlattı
EYT SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT çalışması başlıyor! İşte EYT'de son durum ve merakla beklenen tarih
E okul ne zaman kapanacak, 2.dönem not ve devamsızlık girişi bitti mi, kapandı mı? 2022 MEB e okul VBS giriş ekranı ile devamsızlık ve karne notu sorgula!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kevin-Prince Boateng dünya evine girdi! 3'üncü eşiyle Metaverse'de evlendi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA