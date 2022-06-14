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Giriş Tarihi: 14.6.2022 14:07 Son Güncelleme: 14.6.2022 14:09

Sivasspor'dan Güven Yalçın'a kanca! Avrupa faktöründen dolayı...

Sivasspor’dan Güven Yalçın’a kanca! Avrupa faktöründen dolayı...

Önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olacak Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen Güven Yalçın'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. İşte tüm detaylar...

Avrupa'da önce gruplara kalmak, ardından da gruplardan çıkmayı hedefleyen Sivasspor 'da teknik direktör RızaÇalımbay, transferde takıma seviye atlatacak isimler istiyor. Bu doğrultuda yönetime listesini sunan Kırmızı-Beyazlılar'ın hocasının, listesinin en üstlerinden Beşiktaş 'taki sözleşmesi sona eren Güven Yalçın yer alıyor.

YİĞİDOLAR ŞARTLARI ZORLAYACAK

Fanatik'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar'da bir türlü takımın devamlı oyuncusu olamayan Güven kariyerinde yeni bir sayfa açma hedefiyle yola çıkarken, daha fazla şans bulabileceği bir kulübe gitmek istiyor. Oyuncu, şu anda Antalya'da yeni sezona hazırlanıyor. Bu noktada devreye giren Yiğidolar da transferi bitirmek adına tüm şartları zorluyor.

GÜVEN YALÇIN'IN MENAJERİ İLE GÖRÜŞME

En önemli arayış forvetteİç Anadolu ekibinde Yatabare ile yola devam edilirken, kiralık oyuncular Kayode ve Konate ile yola devam edilmedi. Forvete en az iki takviye yapacak olan Sivasspor'un önceliği Güven transferinde mutlu sona ulaşabilmek. Oyuncunun menajeri ile bu hafta içerisinde yapılacak görüşmelerin ardından transferin netlik kazanacağı bildirildi. Güven Yalçın da Avrupa faktörü nedeniyle Sivasspor'un önerisine oldukça sıcak.

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Sivasspor'dan Güven Yalçın'a kanca! Avrupa faktöründen dolayı...
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