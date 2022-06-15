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Giriş Tarihi: 15.6.2022 17:12

MKE Ankaragücü, Portekizli Pedrinho'yu kadrosuna kattı!

AA
MKE Ankaragücü, Portekizli Pedrinho’yu kadrosuna kattı!

Sarı-lacivertliler, geçen sezon Portekiz Premier Ligi'nde sezonun en iyi 11'ine seçilen Pedrinho'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig'in yeni takımı MKE Ankaragücü, Portekizli orta saha oyuncu Pedrinho'yu kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açılamada, Portekiz'in Gil Vicente takımında forma giyen 29 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Portekiz Premier Ligi'nde geçen sezon 34 maçın 33'ünde ilk 11'de forma giyen Pedrinho, attığı gol paslarıyla dikkati çekiyor. 29 yaşındaki futbolcu geçen sezon ligde Benficalı Rafa Silva'dan (15) sonra en fazla gol pası veren isim oldu. Pedrinho, 14 gole katkı yaparak kariyerinin en iyi dönemine imza attı.

Orta sahada 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alan, Gil Vicente'nin ligi 5. sırada bitirerek UEFA Konferans Ligi bileti almasında da başrol oynayan Pedrinho, aynı zamanda Portekiz'de sezonun "En iyi 11'i"ne seçildi.

Adı, Spor Toto Süper Lig'de de birçok kulüple anılan Pedrinho, 2 yıl boyunca Ankaragücü forması terletecek.

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MKE Ankaragücü, Portekizli Pedrinho'yu kadrosuna kattı!
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