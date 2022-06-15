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Giriş Tarihi: 15.6.2022 09:56 Son Güncelleme: 15.6.2022 09:56

Son dakika Beşiktaş transfer haberler: İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss'in öne çıkan özellikler...

ÇAĞDAŞ HALICI
Son dakika Beşiktaş transfer haberler: İşte Beşiktaş’ın yeni transferi Romain Saiss’in öne çıkan özellikler...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Siyah-beyazlı kulüple iki yıllık sözleşmeye imza atacak olan Faslı defans oyuncusu, teknik bilgisi ve dikine oynamayı seven yapısıyla dikkat çekiyor Duran toplar ve hava hakimiyeti başarısıyla ön plana çıkan 32 yaşındaki futbolcunun bonservisinin elinde olması da transferindeki etkenlerin başında geliyor. İşte yıldız oyuncunun öne çıkan özellikleri...

Beşiktaş'ın uzun görüşmeler sonunda anlaştığı Romain Saiss, teknik direktör Valerien İsmael'in tam aradığı tipte bir stoper… 32 yaşındaki oyuncunun bonservisinin elinde olması transferde avantaj sağlarken, teknik bilgisi ve yeteneği Faslı yıldızı öne çıkartıyor.

Wolverhampton'da 2017- 18'de Championship'i şampiyon bitirdikleri sezon dikkatleri üzerine çeken Saiss'in 4 sezonluk Premier Lig kariyeri de böylece başlamış oldu.

Sol ayağı iyi, merkez stoper ve ön liberoda özellikle pas oyunu oynayan tecrübeli stoper, Beşiktaş'ın yeni planlamasına en uygun isim. Wolves'ta uzun yıllardır ikon olması ve alan bilgisi de oyuncunun öne çıkan özelliklerinden…

DEZAVANTAJI: BİRAZ AĞIR!

Saiss, dikine oynamayı seven bir futbolcu. Tek dezavantajı biraz ağır ve birebirde de kolay çalım yiyebiliyor. Premier Lig'de geçen sezon 31 maça çıktı, 2 gol attı ve yüzde 80 başarılı pas ortalaması ile oynadı.

Maç başına en az 1,13 kere atağa katılırken, 8,21 top kazanma ile oynadı. Başarılı pasta 6,8 gibi yüksek bir oran elde eden tecrübeli stoper, yüzde 60 hava topu kazanmayı başardı. Saiss, ayrıca ortalama 9,46 başarılı defansif müdahalede bulundu.

İMZA İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

Beşiktaş'ın yeni stoperi Saiss, dün gece İstanbul'a geldi. Ailesi ve çocuklarıyla birlikte İstanbul'da olan Faslı futbolcuyu, siyahbeyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.

LARİN BEŞİKTAŞ'I SİLDI!

Kartal ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Kanadalı Cyle Larin'den flaş bir hamle geldi. 27 yaşındaki futbolcu Instagram profilinden Beşiktaş formalı fotoğraflarını kaldırdı. Oyuncunun bu hareketi büyük yankı uyandırdı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberler: İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss'in öne çıkan özellikler...
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