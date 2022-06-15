Beşiktaş'ın uzun görüşmeler sonunda anlaştığı Romain Saiss, teknik direktör Valerien İsmael'in tam aradığı tipte bir stoper… 32 yaşındaki oyuncunun bonservisinin elinde olması transferde avantaj sağlarken, teknik bilgisi ve yeteneği Faslı yıldızı öne çıkartıyor.
Wolverhampton'da 2017- 18'de Championship'i şampiyon bitirdikleri sezon dikkatleri üzerine çeken Saiss'in 4 sezonluk Premier Lig kariyeri de böylece başlamış oldu.
DEZAVANTAJI: BİRAZ AĞIR!
Saiss, dikine oynamayı seven bir futbolcu. Tek dezavantajı biraz ağır ve birebirde de kolay çalım yiyebiliyor. Premier Lig'de geçen sezon 31 maça çıktı, 2 gol attı ve yüzde 80 başarılı pas ortalaması ile oynadı.
Maç başına en az 1,13 kere atağa katılırken, 8,21 top kazanma ile oynadı. Başarılı pasta 6,8 gibi yüksek bir oran elde eden tecrübeli stoper, yüzde 60 hava topu kazanmayı başardı. Saiss, ayrıca ortalama 9,46 başarılı defansif müdahalede bulundu.
İMZA İÇİN İSTANBUL'A GELDİ
Beşiktaş'ın yeni stoperi Saiss, dün gece İstanbul'a geldi. Ailesi ve çocuklarıyla birlikte İstanbul'da olan Faslı futbolcuyu, siyahbeyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.
LARİN BEŞİKTAŞ'I SİLDI!
Kartal ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Kanadalı Cyle Larin'den flaş bir hamle geldi. 27 yaşındaki futbolcu Instagram profilinden Beşiktaş formalı fotoğraflarını kaldırdı. Oyuncunun bu hareketi büyük yankı uyandırdı.