Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’de Lincoln Henrique için takas formülü! Karar Jesus’ta…

Fenerbahçe'nin Santa Clara'dan kadrosuna kattığı Lincoln Henrique için Portekiz kulübünün başkanı İsmail Uzun, SABAH Spor'a açıklamalarda bulundu.
Transfer için genç oyuncular Çağtay Kurukalıp, Melih Bostan ve Burak Kapacak'ın bu kulübe kiralık olarak gitme ihtimalleri bulunurken Uzun, bu kararı Jorge Jesus'un vereceğini söyledi.
LİNCOLN HENRİQUE KİMDİR?
Lincoln Henrique Oliveira dos Santos 7 Kasım 1998 tarihinde dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine 2015 yılında Grêmio kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Çaykur Rizespor, América Mineiro, Santa Clara kulüplerinde oynadı.
On Numara mevkisinde oynayan Lincoln Henrique, ihtiyaç halinde merkez orta saha ve sol kanatta da görev alabiliyor.
Sol ayağına hakim olan Lincoln Henrique, 1,78 boyundadır.