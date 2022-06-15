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Giriş Tarihi: 15.6.2022 09:37 Son Güncelleme: 15.6.2022 09:41

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’de Lincoln Henrique için takas formülü! Karar Jesus’ta…

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’de Lincoln Henrique için takas formülü! Karar Jesus’ta…

Spor Toto Süper Lig’de yeni sezon için Jorge Jesus önderliğinde transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Lincoln Henrique transferiyle geniş yankı uyandırdı. 1998 doğumlu futbolcu için Santa Clara Başkanı İsmail Uzun, SABAH Spor’a özel açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar…

Fenerbahçe'nin Santa Clara'dan kadrosuna kattığı Lincoln Henrique için Portekiz kulübünün başkanı İsmail Uzun, SABAH Spor'a açıklamalarda bulundu.

Transfer için genç oyuncular Çağtay Kurukalıp, Melih Bostan ve Burak Kapacak'ın bu kulübe kiralık olarak gitme ihtimalleri bulunurken Uzun, bu kararı Jorge Jesus'un vereceğini söyledi.

Lincoln hakkında da konuşan Uzun, "Lincoln'ün üst düzey yetenekleri var. O yeni Alex olabilecek potansiyele sahip" sözleriyle Fenerbahçe'nin çok iyi bir transfer yaptığının altını çizdi.

LİNCOLN HENRİQUE KİMDİR?

Lincoln Henrique Oliveira dos Santos 7 Kasım 1998 tarihinde dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine 2015 yılında Grêmio kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Çaykur Rizespor, América Mineiro, Santa Clara kulüplerinde oynadı.

On Numara mevkisinde oynayan Lincoln Henrique, ihtiyaç halinde merkez orta saha ve sol kanatta da görev alabiliyor.

Sol ayağına hakim olan Lincoln Henrique, 1,78 boyundadır.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’de Lincoln Henrique için takas formülü! Karar Jesus’ta…
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