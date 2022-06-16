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Giriş Tarihi: 16.6.2022 17:00 Son Güncelleme: 16.6.2022 17:19

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe Bruma'yı böyle açıkladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe Bruma’yı böyle açıkladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bruma transferini sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bruma transferini sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Sarı lacivertliler, yeni transferi Bruma'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllık kiralayarak renklerine bağladı.

Fenerbahçe, resmi sitesinden Armindo Tué Na Bangna trasnferini bu sözlerle açıkladı:

Kulübümüz, PSV Eindhoven kulübünden Armindo Tué Na Bangna'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı.

Bruma lakabıyla bilinen kanat oyuncusu 2022-23 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek.

Portekizli oyuncunun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.

Bruma'ya 'Türkiye'nin en büyük spor kulübüne hoş geldin' diyor; Çubuklu formayla nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

Twitter'dan yapılan paylaşıma, "Ailemize hoş geldin Bruma! 💛💙" notu düşüldü.

İşte o paylaşım:

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe Bruma'yı böyle açıkladı
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