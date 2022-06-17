Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor’da ayrılık rüzgarı! Avcı’dan Abdülkadir ve Erce kararı...

Geçtiğimiz sezon bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, yeni sezon transfer çalışmaları için kolları sıvadı. Geçtiğimiz gün art arda Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Jens Stryger Larsen transferlerini açıklayan bordo mavililer, takımdan ayrılmak isteyen iki futbolcusuna onay verdi.
Karadeniz ekibinde Erce Kardeşler ve Abdülkadir Parmak, kadroda yer bulamadıkları için daha önce takımdan ayrılmak istediklerini iletmişti.
Abdullah Avcı da bu iki oyuncuya takım bulmaları için izin verdi. Erce ve Abdülkadir, Trabzonspor'un yeni sezon kamp kadrosuna alınmayacak.