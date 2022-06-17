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Giriş Tarihi: 17.6.2022 16:27 Son Güncelleme: 17.6.2022 16:28

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor'da ayrılık rüzgarı! Avcı'dan Abdülkadir ve Erce kararı...

ÖMER FARUK ÖZCAN ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor’da ayrılık rüzgarı! Avcı’dan Abdülkadir ve Erce kararı...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Trabzonspor'da takımdan ayrılacak isimler belli olmaya başladı. Abdullah Avcı, forma şansı bulamayan iki futbolcunun ayrılmasına onay verdi. İşte son dakika haberinin detaylar...

Geçtiğimiz sezon bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, yeni sezon transfer çalışmaları için kolları sıvadı. Geçtiğimiz gün art arda Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Jens Stryger Larsen transferlerini açıklayan bordo mavililer, takımdan ayrılmak isteyen iki futbolcusuna onay verdi.

Karadeniz ekibinde Erce Kardeşler ve Abdülkadir Parmak, kadroda yer bulamadıkları için daha önce takımdan ayrılmak istediklerini iletmişti.

Abdullah Avcı da bu iki oyuncuya takım bulmaları için izin verdi. Erce ve Abdülkadir, Trabzonspor'un yeni sezon kamp kadrosuna alınmayacak.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor'da ayrılık rüzgarı! Avcı'dan Abdülkadir ve Erce kararı...
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