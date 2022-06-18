'KÖTÜ SAVAŞILAMAZ'

Romain Saiss, "Beşiktaş'ın savaşan bir takım isteyen taraftarı var. Maç kaybedilebilir ama kötü savaşma lüksünüz yoktur" dedi

BJK TV'ye açıklamalarda bulunan Romain Saiss, Beşiktaş'a gelmesindeki en önemli sebeplerden birinin taraftar olduğunu söyledi. Saiss, "Beşiktaş'ın destekçi, savaşan bir takım isteyen taraftarı var. Çok özel bir taraftar. Benim anlayışım da böyledir; maç kaybedilebilir ama kötü savaşılamaz, savaşmadan kaybedilemez. Wolves taraftarına sorun, benim ne kadar savaşçı olduğumu bilirler. Son ana kadar çarpışan biriyim. Takımını 90 dakika destekleyen taraftar önünde çok daha iyi oynuyorum" dedi.