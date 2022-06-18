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Giriş Tarihi: 18.6.2022 10:29 Son Güncelleme: 18.6.2022 10:30

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Romain Saiss gerçeği ortaya çıktı! Serveti reddetti, Beşiktaş'a geldi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Romain Saiss gerçeği ortaya çıktı! Serveti reddetti, Beşiktaş’a geldi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Faslı stoper Romain Saiss ile ilgili gerçekler ortaya çıktı. Siyah-beyazlı yönetimle yapılan görüşmelerde; kulüp ve taraftar atmosferini hissedeceği bir yerde oynamayı tercih edeceğini söyleyen Faslı stoper, siyah-beyazlı tribünler için Katar’dan gelen yüksek teklifi geri çevirdi. İşte günün Beşiktaş transfer haberleri...

Siyah-beyazlılar ile Romain Saiss arasında ilk temas 6 ay önce başladı. Her ay düzenli olarak görüşülen Faslı oyuncuyla irtibatı kesmeyen Beşiktaşlı idareciler, zaman zaman stadyumdan ve taraftar atmosferinden de görüntüleri kendisiyle paylaştı. Çünkü Saiss heyecan duyacağı, kulüp ve taraftar atmosferini hissedeceği bir yerde oynamak istediğini, kendisi için paradan daha kıymetli şeyler olduğunu söylemişti.

3 MİLYON EURO MAAŞI REDDETTİ

Daha önce Vodafone Park'a rakip olarak çıkan Saiss'e gelen başka teklifler de vardı. Sözleşmesi bittiği için talipleri artan 32 yaşındaki stopere en yüksek rakamsal öneri ise Katar'dan yapıldı. Tecrübeli futbolcuya yıllık net 3 milyon Euro teklif edildi. Bu gelişmeden Beşiktaş yönetimi de haberdar olmuştu ancak Saiss'in kararı değişmedi.

AİLESİ İSTANBUL'U ÇOK İSTEDİ

Yıldız futbolcu yüksek kontratı, "Katar'a gidip 2- 3 ay sonra sıkılacağıma, Beşiktaş'a transfer olurum ve muhteşem bir taraftar topluluğu önünde şampiyonluk yarışı veririm" sözleriyle reddetti. Başarılı oyuncunun ailesinin de bu tercihte önemi büyük. Saiss ailesinin İstanbul'u çok sevdikleri, buradaki kültürü kendilerine yakın buldukları ve Müslüman ülke olmasından dolayı yabancılık çekmeyeceklerini düşündükleri belirtildi.

'KÖTÜ SAVAŞILAMAZ'

Romain Saiss, "Beşiktaş'ın savaşan bir takım isteyen taraftarı var. Maç kaybedilebilir ama kötü savaşma lüksünüz yoktur" dedi

BJK TV'ye açıklamalarda bulunan Romain Saiss, Beşiktaş'a gelmesindeki en önemli sebeplerden birinin taraftar olduğunu söyledi. Saiss, "Beşiktaş'ın destekçi, savaşan bir takım isteyen taraftarı var. Çok özel bir taraftar. Benim anlayışım da böyledir; maç kaybedilebilir ama kötü savaşılamaz, savaşmadan kaybedilemez. Wolves taraftarına sorun, benim ne kadar savaşçı olduğumu bilirler. Son ana kadar çarpışan biriyim. Takımını 90 dakika destekleyen taraftar önünde çok daha iyi oynuyorum" dedi.

VALERİEN İSMAEL TARTIŞILMAZ BİRİ

Faslı oyuncu, Valerien İsmael ile ilgili de "Tartışılmaz biri. İngiltere'deki hocalık kariyerinde de bence çok başarılı oldu. Büyük beklentiye sahip olmayan takımlarda çok iyi işler çıkardı. Takımını geliştiren ve çok çalışan biri."

1.8 MILYON EURO ARTI MAÇ BAŞI

Romain Saiss, Vodafone Park'ta 2+1 yıllık sözleşmeye imza atarak resmen Beşiktaşlı oldu. İmza törenine asbaşkan Emre Kocadağ ve sportif direktör Ceyhun Kazancı da katıldı. Siyah-beyazlılar, Faslı futbolcuya sezon başına 1.8 milyon Euro garanti ücret ödeyecek. Ayrıca, sahada kaldığı süre ve müsabaka türüne göre 12 bin 500 Euro maç başı ücret alacak.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Romain Saiss gerçeği ortaya çıktı! Serveti reddetti, Beşiktaş'a geldi...
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