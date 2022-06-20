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Giriş Tarihi: 20.6.2022 11:12

Beşiktaş’ın Rıdvan Yılmaz sonrası planı ortaya çıktı!

Beşiktaş’ın Rıdvan Yılmaz sonrası planı ortaya çıktı!

Spor Toto süper Lig’de yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz’ın Eintracht Frankfurt'a transfer olmasının ardından Fransız ekibi Saint Etienne ile sözleşmesi sona eren Miguel Trauco'nun peşine düştü.

Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın Eintracht Frankfurt'a transfer olmasının ardından bu bölgeye yeni bir takviye yapacak. Siyah-beyazlıların hedefindeki ismi, Peru basını duyurdu.

BEŞİKTAŞ TRAUCO'NUN PEŞİNDE

Peru basınından Libero'nun haberine göre; Beşiktaş, sol bek transferi için Fransız ekibi Saint Etienne ile sözleşmesi sona eren Miguel Trauco'nun peşinde.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

29 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a önerildiği iddia edildi. Geçen sezon Ligue 1'de 17 maça çıkan tecrübeli sol bek, 1 gol attı. Trauco, Peru Milli Takımı ile de 68 karşılaşmada görev yaptı. Futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1.8 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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Beşiktaş’ın Rıdvan Yılmaz sonrası planı ortaya çıktı!
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