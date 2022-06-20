Galatasaray'ın yeni hocası olacak olan Okan Buruk'a teknik direktörlüğe adım attığı 2013 yılından beri kulübede İrfan Saraloğlu yardımcı oluyor. Buruk'un çalıştırdığı her takımda teknik heyetinde antrenör olarak yer alan Saraloğlu'nun Fenerbahçeli olduğu biliniyor.

Okan Buruk'un başarılarında pay sahibi olan İrfan Hoca konusunda neler yaşanacağı merak konusu. İtalya'da Spezia U-19 Takımı'nda görev yapan Tuğberk Tanrıvermiş, sportif direktör Cenk Ergün'ün yardımcı antrenör alarak düşündüğü ilk isim. Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan eski Galatasaraylı Orhan Ak da gündeme gelen bir diğer yardımcı hoca adayı.