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Giriş Tarihi: 20.6.2022 14:08 Son Güncelleme: 20.6.2022 14:13

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş santrforda rotasını Viktor'a çevirdi! Weghorst'un alternatifi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş santrforda rotasını Viktor’a çevirdi! Weghorst’un alternatifi...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, santrfor adaylarının arasına İsveçli golcü Viktor Gyökeres'i de ekledi.

Spor Toto Süper Lig'de, Valerien Ismael önderliğinde şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta forvet arayışları devam ediyor. Stoper bölgesini Romain Saiss, orta sahayı ise Gedson Fernandes ile güçlendiren Beşiktaş'ın ana gündem maddesi santrfor...

Batshuayi, Larin ve Güven ile sözleşmeler sona erince elinde golcüsü kalmayan siyah-beyazlılar, 27 Haziran'da başlayacak yeni sezon çalışmalarına en azından bir santrforu kesinlikle bitirmek istiyor. Bu doğrultuda Wout Weghorst, Alexander Sörloth ve Muleka isimleri ön plana çıkarken, alternatif çözümler de üretiliyor.

KARTAL'DAN VİKTOR GYÖKERES HAMLESİ

Son olarak İngiltere Championship ekibi Coventry City'nin formasını giyen Viktor Gyökeres için kulübüyle temasa geçildi.

BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO

24 yaşındaki İsveçli oyuncu için İngiliz ekibinden bonservis isteklerini soran siyah-beyazlılar, "10 milyon Euro" yanıtı aldı. Rakamı çok yüksek bulan Beşiktaş, masadan kalksa da bu transferden tamamen vazgeçmiş değil.

VİKTOR GYÖKERES'İN PERFORMANSI

Gyökeres, Championship'te geçen sezon 45 maça çıktı. 17 gol attı. Ayrıca 5 de asist yaparak skora 23 kez katkı sağladı. 1.87 boyundaki ismin güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro. Sözleşmesi 2024'te bitecek, kanat pozisyonunda da görev yapabilen Gyökeres, İsveç Milli Takım'ında 7 maça çıktı ve 2 gol attı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş santrforda rotasını Viktor'a çevirdi! Weghorst'un alternatifi...
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