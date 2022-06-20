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Giriş Tarihi: 20.6.2022 13:56

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mostafa Mohamed'e flaş teklif! 1 Temmuz'dan sonra...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mostafa Mohamed’e flaş teklif! 1 Temmuz’dan sonra...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da yıldız isimlere gelen teklifler değerlendiriliyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak Mostafa Mohamed'e Fransa'dan ilgi var...

Galatasaray'da Mustafa Muhammed konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, 1 Temmuz'a kadar Mısır ekibi Zamalek'e 4 milyon dolar ödeyerek oyuncusunun bonservisini almayı planlıyor. 24 yaşındaki golcünün talipleri de her geçen gün artıyor.

LİGUE 1'E GİDEBİLİR

Akşam'ın haberine göre; Mustafa'yı kadrosuna katmak isteyen Fransız ekibi Toulouse gelişmeleri yakından takip ediyor. Toulouse 1 Temmuz'dan sonra Galatasaray'ın kapısını çalacak. Geçtiğimiz yaz Musttafa ile Lyon, Bordeaux ve Atalanta ilgileniyordu. Başarılı ismin geçtiğimiz sezon Bordeaux'a transferi son anda gerçekleşmemişti.

PİYASA DEĞERİ 6.5 MİLYON

24 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon 40 resmi maçta Sarı-Kırmızılı formayı giydi. Bin 610 dakika sahada kalan Mısırlı yıldız 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Transfermarkt verilerine göre, Mısırlı oyuncunun piyasa değeri 6.5 milyon euro. Muhammed, yıllık 750 bin euro garanti maaş alıyordu.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mostafa Mohamed'e flaş teklif! 1 Temmuz'dan sonra...
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