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Giriş Tarihi: 21.6.2022 23:46

Domenec Torrent, Galatasaray'a veda etti: "En büyük cimbom"

AA
Domenec Torrent, Galatasaray’a veda etti: En büyük cimbom

Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen İspanyol teknik direktör Domenec Torrent, zor bir dönemde göreve geldiğini ve elinden geleni yaptığını belirtti.

Torrent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Zor bir dönemde kulübe geldik ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Kendimizi dışarıda olanlardan soyutlayarak, fazla gürültü yapmadan sadece işimize odaklandık. Her gün bize çok yardımcı olan Florya çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Takımın ihtiyacı olduğu zamanlarda yardımcı oldukları için istisnasız bütün Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum; Galatasaray size aittir. Sizin için en iyisini ve bu olağanüstü kulübü tekrar şampiyon yapacak yolu bulmanızı diliyorum. En büyük Cimbom!"

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Domenec Torrent, Galatasaray'a veda etti: "En büyük cimbom"
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