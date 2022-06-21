Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil Bundesliga’ya mı dönüyor? F.Bahçe rüyası bitti...

Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi devam ediyor. Yıldız futbolcu, dün sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe'yi takipten çıkardı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Mesut'un Fenerbahçe'den ayrıldığı iddiaları da gündeme geldi.
Fenerbahçe için Mesut Özil transferi; 'Rüya', yıldız futbolcu için çubuklu forma; 'Çocukluk hayali'ydi… Kariyerinde Almanya Milli Takımı ile Dünya Şampiyonluğu, Real Madrid ve Arsenal'le pek çok kupa kaldıran ve Fenerbahçeli olduğunu Türkiye'den çok uzakta olmasına rağmen dile getiren Mesut, sarı-lacivertli taraftarlar için bir gün izleme hayali kurdukları ulaşılmaz bir yıldızdı.
Tribünlerin yıllarca yaptığı "Gel gündüzle gece olalım, gel gökyüzünde yıldız olalım, seninle mutlu yarınlara koşalım, gel beraber Mesut olalım" tezahüratı Ocak 2021'de gerçeğe dönüştü.
UÇAĞINI BİNLERCE KİŞİ TAKİP ETTİ
Mesut'un 18 Ocak'ta Londra'dan uçağa binip, İstanbul'a indiği ana kadar geçen süreyi 300 binden fazla kişi canlı olarak takip etti… Yıldız futbolcunun havalimanına inişi yaşananların söylenti ya da rüya olmadığının kanıtıydı…
27 Ocak'taki imza töreninde Mesut Özil'in "Fenerbahçe için rüya, benim için hayaldi. İki taraf için muhteşem bir birliktelik olacak" sözleri dev aşkı resmiyete dönüştürdü.
'F.BAHÇE'DEN BAŞKA YERDE OYNAMAM'
22 Süper Lig maçında 8 gol-2 asistlik performans gösteren Mesut Özil, 24 Mart 2022 tarihinde kulüpten yapılan bir açıklamayla kadro dışı kaldı…
Karar sonrası sessizliğini koruyan 33 yaşındaki oyuncu çok değil, 31 Mayıs'ta sosyal medya hesabından "Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerini noktalamayacağım. Sözleşmem süresi boyunca, çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Profesyonel yaşamın gereklilikleri gereği, yönetimimizin benimle ilgili bir karar alması durumunda ise bu tavra sadece saygı duyacağım. Her zaman dediğim gibi aslolan Fenerbahçe'dir" ifadelerini kullandı.
VE HER İNSAN ÖLDÜRÜR SEVDİĞİNİ!
Mesut'un kalmasını isteyenler gibi onun da gözü yeni teknik direktör Jorge Jesus'un vereceği karardaydı. Ancak Portekizli teknik adam, 3 Haziran'daki imza töreninde "Kendisiyle ilgili alınan karara aynı şekilde devam edeceğim. Burada önemli olan Jorge Jesus değil, Mesut Özil değil, burada önemli olan Fenerbahçe" diyerek yıldız isme kapıyı kapattı.
Buna rağmen oyuncunun menajeri, her defasında Mesut'un sözleşmesi bitene kadar kalacağını açıkladı. Ancak şiirde de dediği gibi "Her insan öldürür sevdiğini…" Mesut son hamle ile sosyal medyadan F.Bahçe'yi takibi bıraktı. Takım arkadaşları ve basketbol şubesini ise takibi sürdürüyor.
MESTU ÖZİL İÇİN WERDER BREMEN İDDİASI
Fenerbahçe'de takıma geri dönmesi artık mümkün görülmeyen Mesut Özil için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Fanatik'in aktardığı haberde, Alman basınında olay bir iddia gündeme geldi.
Fenerbahçe'yi sosyal medya hesapları üzerinden de takip etmeyi bırakan Mesut için Werder Bremen'in harekete geçtiği iddia edildi. Bundesliga 2'den Bundesliga'ya yükselen Werder Bremen'de Genel Direktör Frak Baumann'ın Mesut Özil'le ilgili çalışmalara başladığı ifade edildi.
Frank Baumann ile Mesut Özil birbirlerini Werder Bremen sayesinde iyi tanıdığı ve zaman zaman görüşmeler yaptıkları iddia edildi. Ünlü futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesini sonlandırıp bonservisini alacak olması Alman kulübünü umutlandırıyor.
HENÜZ RESMİ GİRİŞİMDE BULUNULMADI
Frank Baumann'ın Mesut Özil'i bedelsiz olarak kadroya katmayı düşündüğü yazıldı. 34 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılmasını bekleyen Werder Bremen'in henüz transfer için resmi girişimlerde bulunmuş değil.
ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil'in imza töreninde "Dünya futbolunda son 10 yıla damga vurmuş bir futbolcuyu bugünün şartlarında buraya getirmek her kulübün yapabileceği bir iş değil. Mesut'un transferi için 'Gerçekleşmesi çok zor rüya' dedik. Biz bu rüyanın er ya da geç gerçekleşeceğini biliyorduk. 'MesutOl' diyerek taraftardan destek istedik. Mesut'un transferi için özel bir kampanya başlatmadık. 'FenerOL'un 4 günlüğüne adını değiştirdik. MesutOL'daki Mesut kelimesi taraftarların yaşadığı mutluluğun temsilcisidir" açıklamasını yapmıştı.
MENAJERİ SABAH SPOR'A KONUŞTU
Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, yıldız futbolcunun geleceği hakkındaki son durumu SABAH Spor'a açıkladı. Söğüt, "Mesut'un durumunda bir gelişme yok, herhangi bir görüşme de olmadı. Kendisinin Fenerbahçe'de iki yıllık mukavelesi var. Biz sözleşmedeki şartlar neyse o şartlara uymaya devam edeceğiz."