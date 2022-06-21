Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil Bundesliga’ya mı dönüyor? F.Bahçe rüyası bitti...

Fenerbahçe için Mesut Özil transferi; 'Rüya', yıldız futbolcu için çubuklu forma; 'Çocukluk hayali'ydi… Kariyerinde Almanya Milli Takımı ile Dünya Şampiyonluğu, Real Madrid ve Arsenal'le pek çok kupa kaldıran ve Fenerbahçeli olduğunu Türkiye'den çok uzakta olmasına rağmen dile getiren Mesut, sarı-lacivertli taraftarlar için bir gün izleme hayali kurdukları ulaşılmaz bir yıldızdı.