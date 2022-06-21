Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil Bundesliga'ya mı dönüyor? F.Bahçe rüyası bitti...
Giriş Tarihi: 21.6.2022 08:19 Son Güncelleme: 21.6.2022 08:36

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil Bundesliga'ya mı dönüyor? F.Bahçe rüyası bitti...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil Bundesliga’ya mı dönüyor? F.Bahçe rüyası bitti...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil'in Fenerbahçe hesabını takipten çıkması gündem oldu. İsmail Kartal döneminde süresiz olarak kadrı dışı bırakılan Özil'in Fenerbahçe'den ayrılacağı iddiaları daha güçlendi. Kardeşinin düğünü için Almanya'ya giden Mesut Özil için Bundesliga ekibinin de harekete geçtiği iddia edildi. İşte Mesut Özil'in hüsranla biten Fenerbahçe serüveni ve sürpriz talibi...

Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi devam ediyor. Yıldız futbolcu, dün sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe'yi takipten çıkardı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Mesut'un Fenerbahçe'den ayrıldığı iddiaları da gündeme geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil Bundesliga’ya mı dönüyor? F.Bahçe rüyası bitti...

Fenerbahçe için Mesut Özil transferi; 'Rüya', yıldız futbolcu için çubuklu forma; 'Çocukluk hayali'ydi… Kariyerinde Almanya Milli Takımı ile Dünya Şampiyonluğu, Real Madrid ve Arsenal'le pek çok kupa kaldıran ve Fenerbahçeli olduğunu Türkiye'den çok uzakta olmasına rağmen dile getiren Mesut, sarı-lacivertli taraftarlar için bir gün izleme hayali kurdukları ulaşılmaz bir yıldızdı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil Bundesliga’ya mı dönüyor? F.Bahçe rüyası bitti...

Tribünlerin yıllarca yaptığı "Gel gündüzle gece olalım, gel gökyüzünde yıldız olalım, seninle mutlu yarınlara koşalım, gel beraber Mesut olalım" tezahüratı Ocak 2021'de gerçeğe dönüştü.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil Bundesliga’ya mı dönüyor? F.Bahçe rüyası bitti...

UÇAĞINI BİNLERCE KİŞİ TAKİP ETTİ

Mesut'un 18 Ocak'ta Londra'dan uçağa binip, İstanbul'a indiği ana kadar geçen süreyi 300 binden fazla kişi canlı olarak takip etti… Yıldız futbolcunun havalimanına inişi yaşananların söylenti ya da rüya olmadığının kanıtıydı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil Bundesliga’ya mı dönüyor? F.Bahçe rüyası bitti...

27 Ocak'taki imza töreninde Mesut Özil'in "Fenerbahçe için rüya, benim için hayaldi. İki taraf için muhteşem bir birliktelik olacak" sözleri dev aşkı resmiyete dönüştürdü.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil Bundesliga’ya mı dönüyor? F.Bahçe rüyası bitti...

'F.BAHÇE'DEN BAŞKA YERDE OYNAMAM'

22 Süper Lig maçında 8 gol-2 asistlik performans gösteren Mesut Özil, 24 Mart 2022 tarihinde kulüpten yapılan bir açıklamayla kadro dışı kaldı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil Bundesliga’ya mı dönüyor? F.Bahçe rüyası bitti...

Karar sonrası sessizliğini koruyan 33 yaşındaki oyuncu çok değil, 31 Mayıs'ta sosyal medya hesabından "Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerini noktalamayacağım. Sözleşmem süresi boyunca, çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Profesyonel yaşamın gereklilikleri gereği, yönetimimizin benimle ilgili bir karar alması durumunda ise bu tavra sadece saygı duyacağım. Her zaman dediğim gibi aslolan Fenerbahçe'dir" ifadelerini kullandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil Bundesliga’ya mı dönüyor? F.Bahçe rüyası bitti...

VE HER İNSAN ÖLDÜRÜR SEVDİĞİNİ!

Mesut'un kalmasını isteyenler gibi onun da gözü yeni teknik direktör Jorge Jesus'un vereceği karardaydı. Ancak Portekizli teknik adam, 3 Haziran'daki imza töreninde "Kendisiyle ilgili alınan karara aynı şekilde devam edeceğim. Burada önemli olan Jorge Jesus değil, Mesut Özil değil, burada önemli olan Fenerbahçe" diyerek yıldız isme kapıyı kapattı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil Bundesliga’ya mı dönüyor? F.Bahçe rüyası bitti...

Buna rağmen oyuncunun menajeri, her defasında Mesut'un sözleşmesi bitene kadar kalacağını açıkladı. Ancak şiirde de dediği gibi "Her insan öldürür sevdiğini…" Mesut son hamle ile sosyal medyadan F.Bahçe'yi takibi bıraktı. Takım arkadaşları ve basketbol şubesini ise takibi sürdürüyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil Bundesliga’ya mı dönüyor? F.Bahçe rüyası bitti...

MESTU ÖZİL İÇİN WERDER BREMEN İDDİASI

Fenerbahçe'de takıma geri dönmesi artık mümkün görülmeyen Mesut Özil için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Fanatik'in aktardığı haberde, Alman basınında olay bir iddia gündeme geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil Bundesliga’ya mı dönüyor? F.Bahçe rüyası bitti...

Fenerbahçe'yi sosyal medya hesapları üzerinden de takip etmeyi bırakan Mesut için Werder Bremen'in harekete geçtiği iddia edildi. Bundesliga 2'den Bundesliga'ya yükselen Werder Bremen'de Genel Direktör Frak Baumann'ın Mesut Özil'le ilgili çalışmalara başladığı ifade edildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil Bundesliga’ya mı dönüyor? F.Bahçe rüyası bitti...

Frank Baumann ile Mesut Özil birbirlerini Werder Bremen sayesinde iyi tanıdığı ve zaman zaman görüşmeler yaptıkları iddia edildi. Ünlü futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesini sonlandırıp bonservisini alacak olması Alman kulübünü umutlandırıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil Bundesliga’ya mı dönüyor? F.Bahçe rüyası bitti...

HENÜZ RESMİ GİRİŞİMDE BULUNULMADI

Frank Baumann'ın Mesut Özil'i bedelsiz olarak kadroya katmayı düşündüğü yazıldı. 34 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılmasını bekleyen Werder Bremen'in henüz transfer için resmi girişimlerde bulunmuş değil.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil Bundesliga’ya mı dönüyor? F.Bahçe rüyası bitti...

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil'in imza töreninde "Dünya futbolunda son 10 yıla damga vurmuş bir futbolcuyu bugünün şartlarında buraya getirmek her kulübün yapabileceği bir iş değil. Mesut'un transferi için 'Gerçekleşmesi çok zor rüya' dedik. Biz bu rüyanın er ya da geç gerçekleşeceğini biliyorduk. 'MesutOl' diyerek taraftardan destek istedik. Mesut'un transferi için özel bir kampanya başlatmadık. 'FenerOL'un 4 günlüğüne adını değiştirdik. MesutOL'daki Mesut kelimesi taraftarların yaşadığı mutluluğun temsilcisidir" açıklamasını yapmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil Bundesliga’ya mı dönüyor? F.Bahçe rüyası bitti...

MENAJERİ SABAH SPOR'A KONUŞTU

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, yıldız futbolcunun geleceği hakkındaki son durumu SABAH Spor'a açıkladı. Söğüt, "Mesut'un durumunda bir gelişme yok, herhangi bir görüşme de olmadı. Kendisinin Fenerbahçe'de iki yıllık mukavelesi var. Biz sözleşmedeki şartlar neyse o şartlara uymaya devam edeceğiz."

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil Bundesliga'ya mı dönüyor? F.Bahçe rüyası bitti...
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