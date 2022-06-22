Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hatayspor'dan art arda transfer hamleleri!
Giriş Tarihi: 22.6.2022 14:30

Hatayspor'dan art arda transfer hamleleri!

Hatayspor’dan art arda transfer hamleleri!

Spor Toto süper Lig'de yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Hatayspor, Konyaspor'dan Musa Çağıran ve Antalyaspor'dan Cengiz Demir'i renklerine bağladı. İşte tüm detaylar...

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Hatayspor, transferlere de devam ediyor. Bordo-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon Konyaspor'da top koşturan Musa Çağıran ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı orta saha, geçen sezon Konyaspor ile 15 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Konyaspor forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Musa Çağıran ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Hatayspor'umuza hoş geldin Musa Çağıran" ifadelerine yer verildi.

HATAYSPOR'DAN CENGİZ DEMİR HAMLESİ

Atakaş Hatayspor, 21 yaşındaki defans oyuncusu Cengiz Demir'i transfer ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Antalyaspor'dan Cengiz Demir'i kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Akhisarspor'da kiralık olarak oynayan genç defans oyuncusu Cengiz Demir ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine onursal başkanımız ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldı." denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı yeni hesap belirdi: Zam oranı yüzde 43'ü aşıyor! Merkez Bankası paylaştı: İşte enflasyon farkı ve ek zam ile bütün emekli-memur maaşları
EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Temmuz müjdesi! İşte masadaki tasarılar: Ek gösterge tamam sırada sözleşmeli ve EYT düzenlemesi var
Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu dünya evine girmeye hazırlanıyor! Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, ne iş yapıyor?
Müge Anlı Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine gireceğini duyurdu: Müstakbel damat Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, ne iş yapıyor?
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk sonrası imzalar peş peşe! Galatasaray'dan orta saha çıkarması
Voleybol milli maç ne zaman? Kanada Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? TRT Spor ile Kanada Türkiye voleybol milli maçı ne zaman, saat kaçta?
Son dakika | Afganistan'da taş taş üstünde kalmadı! Deprem 950 kişinin canını aldı; Türkiye hemen harekete geçti
SON DAKİKA | MOBESE ve güvenlik kameralarına yeni düzenleme! Bakan Soylu açıkladı: Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor
Asgari ücret zam açıklaması için sadece sayılı günler kaldı! Net – Brüt Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Taze gelin Seda Sayan aşka geldi! Eşi Çağlar Ökten'in doğum gününde romantik paylaşım... "Gülüşünü sevdiğim"
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatayspor'dan art arda transfer hamleleri!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA