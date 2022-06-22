Son dakika Galatasaray haberleri: Premier Lig’den Galatasaray’a! Urugaylı yıldız...

Yeni başkan Dursun Özbek ve yeni teknik direktör Okan Buruk'la sezonu açacak olan Galatasaray'da gözler yapılacak olan transferlere çevrildi. Transferde sessiz kalan Cimbom, harekete geçti.
OKAN BURUK GÖREVE BAŞLAMAK İÇİN İSTANBUL'A GELDİ
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen yönetim, transfer listesindeki oyuncular için harekete geçti. Okan Buruk'un da göreve başlamasını bekleyen yönetim, hocanın onayını alarak görüşmelere başlayacak.
CENK ERGÜN TRANSFER MÜJDESİNİ VERMİŞTİ
Galatasaray'da yeni sportif direktör Cenk Ergün de transfer çalışmalarına ağırlık vererek kolları sıvadı. Cenk Ergün geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada takımın önceliğinin bir orta saha olduğunu ifade etmişti.
Bu açıklamanın ardından İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Galatasaray'ın yakından ilgilendiği ismi yazdı.
G.SARAY ARADIĞI ORTA SAHAYI BULDU
Haberde, Sarı-kırmızılıların, bonservisi Arsenal'de olan Urugaylı yıldız Lucas Torreira ile ilgilenmeye başladığı yazılıyor. G.Saray'ın orta saha için düşündüğü isimlerin başında gelen Lucas Torreir için kulübü Arsenal ile iletişime geçilecek.
26 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da kiralık olarak geçirmişti. 26 yaşında futbolcu Serie A'da çıktığı 32 maçta 5 gol ve 2 asistle oynadı.
Uruguaylı yıldızın piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak görünüyor. Torreira'nın sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.