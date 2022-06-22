Son dakika Galatasaray haberleri: Premier Lig’den Galatasaray’a! Urugaylı yıldız...

CENK ERGÜN TRANSFER MÜJDESİNİ VERMİŞTİ

Galatasaray'da yeni sportif direktör Cenk Ergün de transfer çalışmalarına ağırlık vererek kolları sıvadı. Cenk Ergün geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada takımın önceliğinin bir orta saha olduğunu ifade etmişti.