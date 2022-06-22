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Giriş Tarihi: 22.6.2022 12:15 Son Güncelleme: 22.6.2022 12:29

Son dakika Galatasaray haberleri: Premier Lig'den Galatasaray'a! Urugaylı yıldız...

Son dakika Galatasaray haberleri: Premier Lig’den Galatasaray’a! Urugaylı yıldız...

Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni sezona Okan Buruk önderliğinde girecek olan Galatasaray'da gözler yeni transferlere çevrildi. Kadrosunu güçlendirmek isteyen yönetim, transfer listesindeki isimler için harekete geçti. İtalyan gazeteci, Galatasaray'ın Arsenal'li yıldızla ilgilendiğini ve kadrosuna katmak istediğini yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...

Yeni başkan Dursun Özbek ve yeni teknik direktör Okan Buruk'la sezonu açacak olan Galatasaray'da gözler yapılacak olan transferlere çevrildi. Transferde sessiz kalan Cimbom, harekete geçti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Premier Lig’den Galatasaray’a! Urugaylı yıldız...

OKAN BURUK GÖREVE BAŞLAMAK İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen yönetim, transfer listesindeki oyuncular için harekete geçti. Okan Buruk'un da göreve başlamasını bekleyen yönetim, hocanın onayını alarak görüşmelere başlayacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: Premier Lig’den Galatasaray’a! Urugaylı yıldız...

CENK ERGÜN TRANSFER MÜJDESİNİ VERMİŞTİ

Galatasaray'da yeni sportif direktör Cenk Ergün de transfer çalışmalarına ağırlık vererek kolları sıvadı. Cenk Ergün geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada takımın önceliğinin bir orta saha olduğunu ifade etmişti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Premier Lig’den Galatasaray’a! Urugaylı yıldız...

Bu açıklamanın ardından İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Galatasaray'ın yakından ilgilendiği ismi yazdı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Premier Lig’den Galatasaray’a! Urugaylı yıldız...

G.SARAY ARADIĞI ORTA SAHAYI BULDU

Haberde, Sarı-kırmızılıların, bonservisi Arsenal'de olan Urugaylı yıldız Lucas Torreira ile ilgilenmeye başladığı yazılıyor. G.Saray'ın orta saha için düşündüğü isimlerin başında gelen Lucas Torreir için kulübü Arsenal ile iletişime geçilecek.

Son dakika Galatasaray haberleri: Premier Lig’den Galatasaray’a! Urugaylı yıldız...

26 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da kiralık olarak geçirmişti. 26 yaşında futbolcu Serie A'da çıktığı 32 maçta 5 gol ve 2 asistle oynadı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Premier Lig’den Galatasaray’a! Urugaylı yıldız...

Uruguaylı yıldızın piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak görünüyor. Torreira'nın sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Premier Lig'den Galatasaray'a! Urugaylı yıldız...
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