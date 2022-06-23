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Giriş Tarihi: 23.6.2022 15:46

Beşiktaş'ın kamp ve hazırlık maçı programı açıklandı

Beşiktaş’ın kamp ve hazırlık maçı programı açıklandı

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında 3, İspanya kampında 2 ve İstanbul'da 1 hazırlık maçı yapacak.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan bilgilendirmeye göre, futbol A takımının hazırlık maçı programı belli oldu. 2022-2023 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak siyah-beyazlı takım, 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Bad Haring bölgesinde, 20-27 Temmuz tarihleri arasında ise İspanya'nın Alicante şehrinde kampta olacak.

Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı şöyle:

9 Temmuz Cumartesi:
16.00 Beşiktaş-Werder Bremen (Tivoli Stadı)

12 Temmuz Salı:
16.00 Beşiktaş-Viktoria Plzen (Kufstein Arena)

15 Temmuz Cuma:
18.00 Beşiktaş-Mainz 05 (Kufstein Arena)

23 Temmuz Cumartesi:
19.00 Beşiktaş-Wolverhampton Wanderers (Estadio Camilo Cano La Nucia)

26 Temmuz Salı:
19.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)

30 Temmuz Cumartesi:
19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)

Not: Verilen müsabaka saatleri, yerel saatlerdir

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Beşiktaş'ın kamp ve hazırlık maçı programı açıklandı
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