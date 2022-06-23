Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’in yıldızını kaptı! Anlaşma sağlandı
Giriş Tarihi: 23.6.2022 08:12 Son Güncelleme: 23.6.2022 08:24

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’in yıldızını kaptı! Anlaşma sağlandı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’in yıldızını kaptı! Anlaşma sağlandı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon öncesi transferlerini açıklamaya başlayan Fenerbahçe, durmak bilmiyor. Son olarak Abdülkerim Bardakcı ile anlaştığı ortaya çıkan Fenerbahçe’nin şimdi de Süper Lig’in bir başka yıldızıyla anlaştığı ortaya çıktı. İşte son dakika transfer haberinin detayları…

Yeni sezon hazırlıklarını devam ettiren Fenerbahçe, dün Jorge Jesus ile ilk maçına Shkupi karşısına çıktı ve 2-2 beraberlikle ayrıldı. Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen yönetim ve Jorge Jesus, transferleri yapmaya başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’in yıldızını kaptı! Anlaşma sağlandı

Lincoln Henrique ve Bruma transferlerini resmi olarak açıklayan Fenerbahçe, Konyaspor'un yıldızı Abdülkerim Bardakcı ile de anlaşmaya vardığı ortaya çıkmıştı. Transferde hız kesmek istemeyen yönetim bir yıldız transferi daha bitirdi. Fenerbahçe, Süper Lig'de yeniden parlayan oyuncuyu kadrosuna katacak.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’in yıldızını kaptı! Anlaşma sağlandı

FENERBAHÇE EMRE MOR'U KAPTI

Süper Lig'de geçen sezon Fatih Karagümrük formasıyla gösterdiği performansın ardından Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Emre Mor'un yeni adresi Fenerbahçe oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’in yıldızını kaptı! Anlaşma sağlandı

SON GÖRÜŞMEDE ANLAŞMA SAĞLANDI

Uzun süredir görüşen sarılacivertli yönetim ve Karagümrüklü idareciler, dün yapılan son görüşmede anlaştı. 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için ödenecek rakam netlik kazanmazken, F.Bahçe'nin bir de futbolcuyu kırmızı-siyahlı ekibe göndereceği öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’in yıldızını kaptı! Anlaşma sağlandı

Karagümrük'ün Celta Vigo'dan kiraladığı ve daha sonra bonservisini aldığı Emre Mor, geçen sezon 26 lig maçında 5 gol, 3 asist kaydederken Türkiye Kupası'nda forma giydiği 3 karşılaşmada da 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’in yıldızını kaptı! Anlaşma sağlandı

VOLKAN DEMİREL İLE BAĞI FARKLI

Fatih Karagümrük'te bu sezon etkili bir performans ortaya koyan Emre Mor, yolların ayrıldığı teknik direktör Volkan Demirel için bir veda mesajı yayınlamıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’in yıldızını kaptı! Anlaşma sağlandı

"SENİNLE ÇALIŞMAK BİR ZEVKTİ"

Mor, "Sahaya adımınızı attığınızda uğruna savaşmaya hazır olduğunuz teknik direktörler işte budur. Bana verdiğin güvenin karşılığını vermek için elimden geleni yaptım. Seninle çalışmak bir zevkti. Her şey için teşekkürler. Umarım yollarımız yeniden kesişir." şeklinde duygusal bir mesajla onun döneminde çıkış yakaladığı hocasına veda etmişti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’in yıldızını kaptı! Anlaşma sağlandı
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