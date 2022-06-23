Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe, Sergio Oliveira’yı radarına aldı!

TEKNİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Ancak Sarı-Lacivertliler'in Jorge Jesus faktörünü devreye sokarak bu işi bitirmek istediği ifade ediliyor. 13 kez Portekiz Milli Takımı'nın formasını giyen Sergio Oliveira takımına orta alanda hem defansif hem de ofansif katkı verebilen bir yıldız. Müthiş bir top tekniğine sahip olan tecrübeli futbolcu ayrıca lider karakteri ile de ön plana çıkıyor.