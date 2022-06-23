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Giriş Tarihi: 23.6.2022 13:44 Son Güncelleme: 23.6.2022 13:45

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe, Sergio Oliveira'yı radarına aldı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe, Sergio Oliveira’yı radarına aldı!

Jorge Jesus önderliğinde yeni sezon hazırlıklarını devam ettiren Fenerbahçe, transfer listesini de erkenden tamamlamak istiyor. Sarı lacivertliler, Porto forması giyen Sergio Oliveira'yı kadrosuna katmak için çalışmalara devam ediyor.

Şu ana kadar kadrosuna Lincoln Henrique ve Armindo Bruma'yı katan Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor. Orta alana 2 takviye daha yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler'in çok flaş bir isim için harekete geçtiği belirtiliyor.

ROMA'DA ETKİLİ OLAMADI

Portekiz basınına göre bu isim Sergio Oliveira... Bonservisi Porto'da olan tecrübeli yıldız geçtiğimiz sezonun devre arasında Roma'ya kiralanmıştı. 30 Haziran'da kiralık sözleşmesi sona erecek olan Oliveira'nın Porto'ya geri dönmesi bekleniyor. İtalyan basını, Serie A'da 14 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 30 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunun Roma tarafından kullanılmayacağını belirtiyor. Fenerbahçe'nin bu gelişme sonrası Sergio Oliveira'nın transferi için harekete geçtiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre yıldız futbolcuya başta Valencia olmak üzere 5 büyük ligden önemli kulüpler de talip.

TEKNİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Ancak Sarı-Lacivertliler'in Jorge Jesus faktörünü devreye sokarak bu işi bitirmek istediği ifade ediliyor. 13 kez Portekiz Milli Takımı'nın formasını giyen Sergio Oliveira takımına orta alanda hem defansif hem de ofansif katkı verebilen bir yıldız. Müthiş bir top tekniğine sahip olan tecrübeli futbolcu ayrıca lider karakteri ile de ön plana çıkıyor.

PORTO'YA DÖNMEK İSTEMİYOR

Geçtiğimiz sezonun devre arasında sürpriz bir şekilde Roma'ya kiralanan tecrübeli futbolcunun teknik direktör Sergio Conceiçao ile sorunlar yaşadığı ve bir daha Porto'da oynamak istemediği belirtiliyor. (Takvim)

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe, Sergio Oliveira'yı radarına aldı!
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