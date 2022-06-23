Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’de son forvet adayı Simon Banza!

Lens, Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncu için 5 milyon euro bonservis talep ediyor. Banza'nın takımda kalması için sözleşme yenilemesi gerektiği ve bunun şu an için pek muhtemel görünmediği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezon Portekiz'de Famalicao ile 28 lig maçına çıkan Fransız forvet; 12 gol, 3 asistlik skor katkısı sağlamıştı. (Fanatik)