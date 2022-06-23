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Giriş Tarihi: 23.6.2022 14:47

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de son forvet adayı Simon Banza!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’de son forvet adayı Simon Banza!

Yeni sezonda Jorge Jesus önderliğinde 3 kulvarda mücadele edecek verecek olan Fenerbahçe, hazırlık kampına yeni transferlerini yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor. Golcü arayışlarına devam eden sarı lacivertliler, Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicão'da forma giyen Simon Banza'yı gündemine aldı. İşte tüm detaylar...

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe 'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Portekiz geçmişi olan isimlere yönelen Fenerbahçe'de geride kalan sezonu Famalicao'da geçiren Simon Banza için de girişimler sürüyor.

Allez Lens'un haberine göre Simon Banza, bonservisinin bulunduğu Lens'tan ayrılmaya hazırlanıyor. 25 yaşındaki forvet için bir Portekiz kulübü, bir MLS kulübü, İspanya'dan Real Zaragoza ve Türkiye'den de Fenerbahçe'nin devrede oldukları aktarılıyor.

Lens, Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncu için 5 milyon euro bonservis talep ediyor. Banza'nın takımda kalması için sözleşme yenilemesi gerektiği ve bunun şu an için pek muhtemel görünmediği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezon Portekiz'de Famalicao ile 28 lig maçına çıkan Fransız forvet; 12 gol, 3 asistlik skor katkısı sağlamıştı. (Fanatik)

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de son forvet adayı Simon Banza!
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