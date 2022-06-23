Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Timur, takımdaki oyuncuların geleceğiyle ilgili gelen soruları yanıtladı.

İşte Erden Timur'un açıklamaları:

Hedeflerimiz için ne yapılması gerekiyorsa yapılacak. Şu anda 13 yabancı, 13 yerli, 23 altyapı oyuncumuz var. 21 oyuncumuz kiradan dönüyor. Geçtiğimiz sene net maaş bütçemiz 27 milyon Euro.

Sadece geçtiğimiz yıl tahakkuk eden Mostafa Mohamed ödemesiyle birlikte 30.7 milyon Euro bonservis için harcanmış. Yeni bir yapılanmaya girildi, gençleşme politikasına girildi. Bunlar Galatasaray için önemliydi.



Şu an kadroda bulunan oyuncularımıza imza paraları da dahil olmak üzere toplam 71 milyon Euro bonservis ücreti ödemişiz.



Hocamızın raporuna göre takviye edeceğimiz pozisyonlar var. Görüşmelere başladık. Seçim öncesinde de görüşmelerimiz vardı.



Kesinlikle ihtiyaç duyulacak transferler yapılacak ama Galatasaray'ın parasını çöpe atarak, geleceğini çalarak bunu yapmayacağız.



Basketbola devam ediyoruz. Tüm transferlerimizi neredeyse tamamladık. Önümüzdeki günlerde açıklayacağız.



Şu anda yazılı olarak kulübe gelmiş bir teklif yok. Sözlü olarak var. Biz öncelikle oyuncularla görüşeceğiz. Biz burada kalmak isteyen ve sahaya karakter koyacak oyuncularla devam edeceğiz.

ARDA TURAN AÇIKLAMASI



Arda Turan, Galatasaray'ın en kariyerli sporcusu. Çok değerli ve içten biri. Ancak bugünkü konsantrasyonumuz tamamen kadro yapılanması.

Domenec Torrent, ilk görüşme talebine 'Menajerimle görüşün' cevabını verdi. Bir indirim bekledik. Sağ olsun, Sensibile indirim yaptı. Ancak Torrent sadece % 5 indirim yapabileceğini söyledi.

En çok uğraşacağımız konu altyapı. Okan hocamızın altyapıdan gelmesi çok pozitif. Orada reform yapılacak, ben de 3 senedir çok fazla çalışma yaptım.

Okan Hoca; Yunus Akgün'ü, Emre Akbaba'yı ve Okan Kocuk'u kadroda görmek istiyor. Kampta bizimle birlikte olacaklar.



Hukuki kısmını belirtmem doğru olmaz. Avantajlı olduğumuz yönleri biliyoruz. Davanın neticesinde en son gelinecek nokta, Sayın Torrent'in istediği şey. Baktığınızda bu bir tercihtir. O süreç hayatımızda çok fazla şey değiştirmeyecek.

3-4 haftada bütün transferi bitirmek zorundayız. Gelecek sezon Avrupa'da değiliz. Bu, futbolcuların gelmesi için önemli bir eşik. Bütçemizi açıklayamam ama belli.



Sadece Galatasaray'la ilgili hareket edeceğiz. Şampiyonluğa inancım her zaman tam.



Okan hocayla rakamsal hiçbir şey konuşmadık.



Bazen Kerem ve Marcao için 20 milyon Euro gibi rakamlar konuşuluyor keşke daha fazla olsa ama biraz da gerçekçi olmak lazım.

Bazen Kerem ve Marcao için 20 milyon Euro gibi rakamlar konuşuluyor keşke daha fazla olsa ama biraz da gerçekçi olmak lazım.



Kerem ve Marcao en değerli oyuncularımızdan, onlar kalmak istiyorsa satış düşünmüyoruz. Kadromuzu korumak istiyoruz.



Oyuncu kalmak istemiyorsa ve değeri veriliyorsa Galatasaray'ın çıkarı için vedalaşılır.