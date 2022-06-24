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Giriş Tarihi: 24.6.2022 16:43

ALG Spor'un Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

AA
ALG Spor’un Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu!

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden ALG Spor, 1. turda Norveç'in Brann takımıyla eşleşti.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 1. tur kura çekimi gerçekleştirildi.

Takımlar, 1. turda "şampiyonlar yolu"nda 11, "lig yolu"nda ise 4 gruba ayrıldı. Turnuvaya "şampiyonlar yolu"ndan katılan ve 11. grupta yer alan ALG Spor'un 1. tur yarı finalindeki rakibi, Brann oldu.

ALG Spor, rakibini elemesi halinde 1. tur finalinde Sırbistan temsilcisi Spartak Subotica ile karşılaşacak.

STATÜ

Kupada 1. turun yarı final ve finalleri, tek maç üzerinden oynanacak. Yarı final karşılaşmaları 18 Ağustos, final müsabakaları ise 21 Ağustos'ta yapılacak. Seribaşı olmayan ALG Spor, yarı final ve tur atlarsa final maçını deplasmanda oynayacak.

Birinci tur gruplarında tur atlayan 15 takım, adlarını 2. tura yazdıracak. Doğrudan katılacak 9 ekibin de dahil olmasıyla 2. turda 24 takım yer alacak. İkinci turda rakiplerini eleyen 12 ve direkt katılım hakkına sahip 4 takım, Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek.

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ALG Spor'un Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
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