Erman Toroğlu'ndan çarpıcı sözler! "300 akraba var"





"300 AKRABA VAR!"

Takıldığım bir nokta var. Türkiye'de yıllardır kalitesiz gözlemciler olduğu için bunların seçtiği hakemler de kalitesiz oluyor. Burada torpil ön planda. Zaman zaman da siyaset giriyor işin içine. Gözlemcilere de başka bir gözlemci lazım. Eskiden naklen yayınlar bu kadar detaylı değildi. Gözlemciler öyle not veriyorlar ki şıracının şahidi bozacı. Liglerinde 300'e yakın akraba ve gözlemci var desem inanır mısınız? Girin listelere amcaoğlu, dayıoğlu… Soyadı aynı olmayabilir tonlarca insan var. İyi hakemler yukarı çıkamıyorlar. Çünkü hakemlik müessesesinde güven yok. Haliyle de maçların neticesi güvenli olmuyor. Seçilen başkanın işi zor. İnşallah başarılı olur. Çalıştırdığı en yakınlarına dikkat etmeli. Yüzüne gülerler arkadan vururlar. O isimlerden birileri yanında geziyor.



"MHK TOPLANTISI İZLENSİN"

Kulüpler Birliği'nin seçeceği biri, MHK toplantılarına girip izleyebilir… Bu doğal bir olay. Buna karşı gelinmemesi gerekir. O girecek arkadaş gidip Kulüpler Birliği'ni bilgilendirmeli ki oradaki kulüp başkanları bilmeden ve öğrenmeden saçma sapan beyanatlar vermemeliler. Bakınız; saklarsanız, gizlerseniz bu işte bir sahtekarlık, var derim. Ne kadar şeffaf olunursa o kadar doğru işler yapılır. Yapabilir miyiz? Yaparız, eğer istersek. Peki hepimiz bunu istiyor muyuz? Bence hayır!