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Giriş Tarihi: 24.6.2022 13:31

Göztepe'de Mehmet Sepil'den ilk açıklama: 'Devir için hukuki çalışmalar devam ediyor'

DHA
Göztepe’de Mehmet Sepil’den ilk açıklama: ’Devir için hukuki çalışmalar devam ediyor’

Göztepe Spor Kulübü sahibi Mehmet Sepil, kulübün Sports Republic şirketine devri için hukuki çalışmaların devam ettiğini ve profesyonel futbol takımının gelecek sezon hazırlıklarının planlı bir şekilde yürütüldüğünü açıkladı.

Spor Toto 1'inci Lig'e düştükten sonra kulübün futbol şubesinin devri için Danimarkalı spor adamı Rasmus Ankersen'in şirketi Sports Republic'le anlaşma sağlayan Göztepe'de Mehmet Sepil'den de ilk resmi açıklama geldi. Geçen sezon içinde 8 yıldır sürdürdüğü başkanlıktan istifa eden kulübün hakim ortağı Sepil, Sports Republic'le 15 Haziran'da ön protokol imzaladıklarını duyurdu.

Hisselerinin yüzde 70'ini İngiltere kuruluşlu bu şirkete devredecek Sepil, "Sports Republic ile yapılan ortaklık görüşmeleri neticesinde 15 Haziran tarihinde ön protokol imzalanmıştır. Ortaklık sürecine ilişkin hukuki çalışmalar devam etmektedir. Diğer yandan Göztepe Spor Kulübü profesyonel futbol takımının önümüzdeki sezon hazırlıkları planlı bir şekilde yürütülmektedir" açıklamasını yaptı.

YABANCILAR GİDİYOR

Süper Lig'deki 14 yabancısından 9'unun ayrıldığı Göztepe'de Sports Republic'in kalan 5 isimle de vedalaşacağı öğrenildi. Geçen sezondan kalan yabancılar Mihojevic, Arslanagic, Lourency, Baku ve Tijanic'in kontratlarının devam ettiği, 1'inci Lig'de statü gereği kadrosunda 8 yabancı bulundurabilecek Göz-Göz'de tüm yabancıların değişeceği, şirket portföyünden yeni isimlerin alınacağı bildirildi. Futbolda tek yetkili olacak Sports Rebuplic şirketinin baş scoutu ve iş geliştirme başkanı Roberto Galiardi'nin hafta başında İzmir'e gelerek teknik direktörü ve sezon hazırlıklarının başlayacağı tarihi belirlemesi bekleniyor.

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Göztepe'de Mehmet Sepil'den ilk açıklama: 'Devir için hukuki çalışmalar devam ediyor'
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