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Giriş Tarihi: 24.6.2022 15:46 Son Güncelleme: 24.6.2022 15:55

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde coşacak! 4 isim birden...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde coşacak! 4 isim birden...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de gelecek çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak haberler gelmeye devam ediyor... Orta sahaya takviye yapacak olan Fenerbahçe William Carvalho, Willian Arao, Vinicius Souza ve Sergio Oliveira için düğmeye bastı. İşte tüm detaylar...

Orta sahaya takviye yapacak olan Fenerbahçe William Carvalho, Willian Arao, Vinicius Souza ve Sergio Oliveira için yoğun birç aba sarf ediyor. Bu dört oyuncudan biri çubuklu formayı giyecek.

Stoper mevkisi için Abdülkerim Bardakçı transferini büyük ölçüde bitiren Fenerbahçe'de artık gündem ön libero transferi.

Fenerbahçe'de bu bölge için dört için öne çıkmış durumda. William Carvalho, Willian Arao, Vinicius Souza ve Sergio Oliveira için yoğun bir çaba sarf ediliyor.

William Carvalho ve Vinicius Souza'nin maliyetleri Sarı-Lacivertli kurmayları zorlarken yine de bu iki oyuncudan vazgeçilmiş değil. Carvalho için kulübü ile anlaşma yakın olsa da oyuncunun istediği yaklaşık 3.5 milyon Euro'luk yıllık ücret yönetimi sıkıntıya soktu.

Mali açıdan Willian Arao ve Sergio Oliveira isimleri öne çıksa da bu dört oyuncunun kulüpleri ve menajerleri ile dirsek teması devam ediyor. Birkaç gün içinde müjdeli haberin gelebileceği de ifade ediliyor. (Takvim)

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde coşacak! 4 isim birden...
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