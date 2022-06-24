Teknik direktörlük görevi için Andrea Pirlo ile anlaşma sağlayan Fatih Karagümrük'te transfer çalışmaları başladı. İstanbul ekibinde, İtalyan teknik adamın raporu doğrultusunda kadroya önemli isimlerin dahil edilmesi için hamleler geldiği iddia edildi. Fatih Karagümrük için ilk transfer iddiası Juventus'tan geldi.
PİRLO REFERANSI ETKİLİ OLABİLİR
Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo'nun imzasının ardından transfer çalışmalarında da İtalyan teknik adamın etkisini hissettirebileceği kaydedildi. Tecrübeli çalıştırıcının Fatih Karagümrük'e imza atarken yaptığı açıklamada, "Şanslıydım çünkü önemli kulüplerde oynadım ve umarım bağlantılarımı, bazı oyuncuları buraya getirmek için kullanabilirim" sözleri transferde etkili olabileceği yönünde yorumlandı.
ESKİ ÖĞRENCİSİ
Bonservisi Juventus'ta bulunan Aaron Ramsey geçtiğimiz sezon 18 müsabakada oynama şansı yakaladı. Tecrübeli orta saha bu maçlarda rakip fileleri 2 kez havalandırdı. 31 yaşındaki futbolcu takım arkadaşlarına 2 gol pası verdi. Aaron Ramsey, Andrea Pirlo'nun öğrencisi olarak 30 mücadelede süre aldı.
DEV TAKIMLARDA OYNADI
Carddiff City altyapısında yetişen Aaron Ramsey, Nottingham Forrest, Arsenal, Glasgow Rangers ve Juventus'ta forma giydi. Galli orta sahanın Juventus ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.
CARDİFF DE DEVREDE
Daily Record'da yer alan haberde; Andrea Pirlo'nun istediği Aaron Ramsey'in kiralık olarak Fatih Karagümrük'e transfer olabileceği kaydedildi. Öte yandan Cardiff City'nin de tecrübeli futbolcuya ilgisinin olduğundan bahsedildi.
SAKATLIKTAN ÇOK ÇEKTİ
Pirlo, Karagümrük'ün başına geçtikten sonra, "Şanslıydım çünkü önemli kulüplerde oynadım ve umarım bağlantılarımı, bazı oyuncuları buraya getirmek için kullanabilirim" ifadelerini kullanmıştı. İtalyan teknik adamın, yıldız futbolcuyu takıma kazandırıp yeniden eski günlerine dönmesini sağlamak istediği ifade edildi.
Rangers'taki kiralık döneminde sakatlığı nedeniyle yalnızca 5 lig maçına çıkabilen 31 yaşındaki orta saha, İskoç ekibinin UEFA Avrupa Ligi finalinde son penaltı atışını kaçırmıştı.