PİRLO REFERANSI ETKİLİ OLABİLİR

Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo'nun imzasının ardından transfer çalışmalarında da İtalyan teknik adamın etkisini hissettirebileceği kaydedildi. Tecrübeli çalıştırıcının Fatih Karagümrük'e imza atarken yaptığı açıklamada, "Şanslıydım çünkü önemli kulüplerde oynadım ve umarım bağlantılarımı, bazı oyuncuları buraya getirmek için kullanabilirim" sözleri transferde etkili olabileceği yönünde yorumlandı.