Bayern Münih derken Cristiano Ronaldo’ya sürpriz talip! Premier Lig devi transferi için devrede...

37 yaşındaki Portekizli efsane yıldız Cristiano Ronaldo'nun kariyerinin nasıl devam edeceği son günlerin en çok konuşulan konularından bir tanesi.
Daha önce çıkan haberlerde Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrıldıktan sonra şansını Bayern'e gidip Bundesliga'da deneyebileceği ifade edilmişti.
The Athletic, yaptığı haberde Chelsea'nin yeni sahibi Boehly'nin Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'le transfer ihtimaline dair bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.
37 yaşındaki Ronaldo, 2020-2021 sezonu başında daha önce de formasını giyip devamında Real Madrid'e transfer olduğu Manchester United'a geri dönmüştü.
Cristiano Ronaldo, geçen sezon Manchester United formasıyla oynadığı 38 maçta 24 gol attı.