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Giriş Tarihi: 26.6.2022 00:10 Son Güncelleme: 26.6.2022 00:13

Bayern Münih derken Cristiano Ronaldo'ya sürpriz talip! Premier Lig devi transferi için devrede...

Bayern Münih derken Cristiano Ronaldo’ya sürpriz talip! Premier Lig devi transferi için devrede...

Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan Cristiano Ronaldo'ya Bayern Münih'in ardından sürpriz bir talip daha çıktı. Manchester United'ın ezeli rakibi Premier Lig devi, 37 yaşındaki Portekizli yıldızın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

37 yaşındaki Portekizli efsane yıldız Cristiano Ronaldo'nun kariyerinin nasıl devam edeceği son günlerin en çok konuşulan konularından bir tanesi.

Daha önce çıkan haberlerde Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrıldıktan sonra şansını Bayern'e gidip Bundesliga'da deneyebileceği ifade edilmişti.

Ancak son gelen bir başka haber ise oldukça sürpriz oldu. Manchester United'ın ezeli rakibi, Portekizli yıldıza talip oldu.

The Athletic, yaptığı haberde Chelsea'nin yeni sahibi Boehly'nin Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'le transfer ihtimaline dair bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.

37 yaşındaki Ronaldo, 2020-2021 sezonu başında daha önce de formasını giyip devamında Real Madrid'e transfer olduğu Manchester United'a geri dönmüştü.

Cristiano Ronaldo, geçen sezon Manchester United formasıyla oynadığı 38 maçta 24 gol attı.

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Bayern Münih derken Cristiano Ronaldo'ya sürpriz talip! Premier Lig devi transferi için devrede...
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