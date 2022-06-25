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Giriş Tarihi: 25.6.2022 11:46

Milli judocu Nurdan Almalı hayatını kaybetti

AA
Milli judocu Nurdan Almalı hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören milli judocu Nurdan Almalı, 23 yaşında vefat etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, "Sivas bölgesi kadın milli takım judocularımızdan 63 kiloda ülkemizi temsil eden Nurdan Almalı'nın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Milli judocunun kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.Nurdan Almalı, 8 Haziran 2019'da Bosna Hersek'in Zvornik kentinde gerçekleştirilen Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştı.

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Milli judocu Nurdan Almalı hayatını kaybetti
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