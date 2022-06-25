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Giriş Tarihi: 25.6.2022 09:45 Son Güncelleme: 25.6.2022 09:49

Son dakika: Marcao transferi an meselesi! Galatasaray'dan sürpriz karar

SPOR SERVİSİ
Son dakika: Marcao transferi an meselesi! Galatasaray’dan sürpriz karar

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın transferi sonrası Marcao'nun gidişine kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Brezilyalı stoperin takımdan ayrılmak istemesi sebebiyle bonservis bedelinde indirime gitti.

Abdülkerim Bardakçı transferinde Galatasaray'ın ısrarcı olmasının nedeni, kulüp içinde herkesin Marcao'ya 'gitti' gözüyle bakması...

Marcao'nun boşluğunu solak ve top tekniği yüksek bir stoperle doldurmak isteyen sarı-kırmızılılar, Abdülkerim'i bitirdi ve Sevilla ile görüşmeler tekrar başladı.

Brezilyalı stoperle anlaşan İspanyol kulübünün geçen hafta yaptığı 10 milyon Euro'luk teklif kabul edilmemişti.

20 milyon Euro bonservis talep eden Galatasaray, Marcao takımdan ayrılmak istediği için 15 milyon Euro'ya indi.

Bonus ve sonraki satıştan pay maddeleriyle Sevilla'nın bu rakama yaklaşması ve tarafların anlaşması an meselesi...

ERDEN TİMUR TRANSFERE UÇTU
Üç gündür yurt dışında bulunan futbol direktörü Cenk Ergün'ün yaptığı transfer görüşmelerinden en az birinin daha noktalanması için sportif AŞ. başkan vekili Erden Timur yurt dışına çıkıyor.

Cenk Ergün ile buluşacak olan Timur'un Abdülkerim'den sonra ikinci transferi de bitirmesi bekleniyor. İtalya ve Portekiz'de iki önemli oyuncu ile görüşülecek ve en az bir transfer müjdesi daha verilecek.

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Son dakika: Marcao transferi an meselesi! Galatasaray'dan sürpriz karar
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