10 MİLYON İSTİYORLAR

Alınan bilgilere göre yönetim, İngiliz kulübüne 5 milyon Euro teklif etti. Fransız yıldızın Aston Villa'nın yeni sezon planlarında yer almadığı ancak bonservis bedelinin 10 milyon Euro olduğu belirlendi. Galatasaray'ın hem Sanson'un menajeri hem de İngilizler'le pazarlıklarının sürdüğü öğrenildi.