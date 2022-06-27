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Giriş Tarihi: 27.6.2022 11:22

Galatasaray, Aston Villa'nın yıldızı Morgan Sanson'u radarına aldı!

Galatasaray, Aston Villa’nın yıldızı Morgan Sanson’u radarına aldı!

Spor Toto Süper Lig'de Okan Buruk önderliğinde yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'dan sonra rotayı İngiltere'ye çevirdi. Sarı kırmızılılar, Aston Villa forması giyen Morgan Sanson'u renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. İşte transferin tüm detayları...

Yurt dışında çok sayıda futbolcuyla temas kuran Galatasaray rotasını İngiltere'ye çevirdi. Orta alana iki yönlü oynayacak bir isim arayan Sarı-Kırmızılılar, Aston Villa formasını giyen Morgan Sanson için harekete geçti.

10 MİLYON İSTİYORLAR

Alınan bilgilere göre yönetim, İngiliz kulübüne 5 milyon Euro teklif etti. Fransız yıldızın Aston Villa'nın yeni sezon planlarında yer almadığı ancak bonservis bedelinin 10 milyon Euro olduğu belirlendi. Galatasaray'ın hem Sanson'un menajeri hem de İngilizler'le pazarlıklarının sürdüğü öğrenildi.

Montpellier'de yıldızı parlayan Morgan Sanson 2017 yılında 12.5 milyon Euro karşılığında Marsilya'ya transfer oldu. Başarılı performansını burada da sürdüren yıldız futbolcu 2020-2021 sezonunun devre arasında 15.8 milyon Euro'ya Aston Villa'nın yolunu tuttu. Ancak İngiltere'de aradığını bulamayan Sanson geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 10 maçta sadece 352 dakika süre alabilildi.

SATIŞ LİSTESİNE KONDU

Takımına gol veya asist katkısı veremeyen Fransız futbolcu, teknik direktör Steven Gerrard tarafından satış listesine kondu. Aston Villa ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Morgan Sanson 10 kez Fransa U21 Milli Takımı'nın formasını giydi ve 2 gol attı.

ADA'DA BEKLENENİ VEREMEDİ

Ligue 1'de Montpellier ve Marsilya forması altında harika bir performans sergileyen Sanson, İngiltere'de büyük hayal kırıklığı yarattı. (Takvim)

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Galatasaray, Aston Villa'nın yıldızı Morgan Sanson'u radarına aldı!
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