Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan ve transferde adımlarını buna göre atan Galatasaray, gündemi sarsacak bir yıldızın peşine düştü.
Orta sahadaki Taylan-Berkan-Cicaldau'nun yerine banko 11 oynayacak üç futbolcu birden transfer etmeyi planlayan, bir yandan da yaratıcı isimleri gündemine aldı.
MAAŞI 8 MİLYON EURO
Suudi Arabistan'ın Al Nassr Kulubü'nde forma giyen Anderson Talisca'nın kazancı ve toplam maliyeti konusunda yapılan araştırma, futbolcunun yılda 8 milyon Euro gelir elde ettiğini ortaya koydu. Yıldız futbolcunun aldığı bu rakam Türkiye standartlarında çok yüksek olduğu için kiralama formülü devreye sokulacak.
Al Nassr Kulübü'ne bir miktar kiralama bedeli sunacak olan Sarı Kırmızılılar bunun yanında, "Anderson Talisca'nın bir yıllık maaşının yarısını siz, yarısını biz ödeyelim" teklifini yapacak.
ŞAMPİYONLUĞUN MİMARIYDI
Al Nasrr'dan olumlu sinyal alınması durumunda Talisca ile masaya oturulacak ve halen takımda en fazla para alan futbolcu olan Fernando Muslerinın aldığı 2.5 milyon Euro ile 750 bin Euro tutarında bonuslar önerilecek. 2.5 milyon Euro Galatasaray'ın kasasından, 750 bin Euro ise sponsorlardan temin edilmesi amaçlanıyor.
EYÜPSPOR'DAN SÜRPRİZ TALISCA AÇIKLAMASI
Eyüpspor Kulübü, Anderson Talisca'yla ilgilendikleri yönündeki iddiaları cevaplamıştı. Konu ile ilgili konuşan Başkan Murat Özkaya, ''Talisca'yla Galatasaray ilgilensin. Alt ligde oynamayı kabul etmezler.'' ifadelerini kullanmıştı.
2016-18 arasında kiralık olarak Beşiktaş'ta oynayan Talisca, ilk sezonunda 32 maçta 16 gol, 6 asist üreterek, takımın lig şampiyonu olmasında başrolü üstlenmişti. Brezilyalı ikinci sezonunda ise 47 karşılaşmada 20 gol atıp 8 asist yaptı. Benfica, Talisca'yı Beşiktaş'ın adından 2 yıllığına Çin ekibi Guangzhou FC'ye kiralamış ve 2019'da da 19.2 milyon Euro'ya bonservisini vermişti. Guangzhou FC, futbolcuyu 2021'de 8 milyon Euro'ya Al Nassr'a sattı.