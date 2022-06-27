ŞAMPİYONLUĞUN MİMARIYDI

Al Nasrr'dan olumlu sinyal alınması durumunda Talisca ile masaya oturulacak ve halen takımda en fazla para alan futbolcu olan Fernando Muslerinın aldığı 2.5 milyon Euro ile 750 bin Euro tutarında bonuslar önerilecek. 2.5 milyon Euro Galatasaray'ın kasasından, 750 bin Euro ise sponsorlardan temin edilmesi amaçlanıyor.