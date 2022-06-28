Beşiktaş, Adana Demirspor'un 22 yaşındaki genç savunmacısı Tayyip Talha Sanuç'u gündemine aldı. Siyah-beyazlıların genç stoper Güney ekibine, takas artı para şeklinde bir teklif sunacağı iddia edildi. Hafta içinde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile bizzat görüşeceği öğrenildi.
Ancak siyah-beyazlılar bu transferde yalnız değil. Genç savunmacı ile Belçika Pro Lig ekiplerinden Oud- Heverlee Leuven de ilgileniyor.
TEKLİFLERİNE 500 BİN EURO ZAM YAPTILAR
Belçika temsilcisinin devre arasında da Tayyip Talha'yı istediği ve 1.5 milyon Euro artı sonraki satıştan pay teklif ettiği ancak Adana Demirspor'un bu rakamı geri çevirdiği belirtildi.
MONTELLA İLE ÇIKIŞA GEÇTİ
2018-19 sezonunda Karabük'ten gelen Tayyip Talha, Montella'nın takımın başına geçmesiyle çıkış yapmıştı. Mavi Şimşekler'de 3'ü kupada olmak üzere 29 maçta 2.362 dakika sahada kalan genç oyuncu bir gol atıp, iki de asist yaptı. Sağ stoperin yanı sıra sağ bekte de görev yapabilen Tayyip Talha milli takıma da göz kırpıyor.
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