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Giriş Tarihi: 28.6.2022 11:45 Son Güncelleme: 28.6.2022 12:01

Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Adana Demirspor'un genç yıldızın alıyor

Beşiktaş’tan transfer hamlesi! Adana Demirspor’un genç yıldızın alıyor

Kadrosunu güçlendirmek ve yeni sezona daha iddialı girmek isteyen Beşiktaş, Gedson ve Saiss sonrası bir transferi daha bitirmek istiyor. Geçtiğimiz sezonda Adana Demirspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Tayyip Talha Sanuç için girişimlerini hızlandırdı. İki başkan görüşmek için bir araya gelecek. İşte transferin ve görüşmelerin detayları...

Beşiktaş, Adana Demirspor'un 22 yaşındaki genç savunmacısı Tayyip Talha Sanuç'u gündemine aldı. Siyah-beyazlıların genç stoper Güney ekibine, takas artı para şeklinde bir teklif sunacağı iddia edildi. Hafta içinde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile bizzat görüşeceği öğrenildi.

Ancak siyah-beyazlılar bu transferde yalnız değil. Genç savunmacı ile Belçika Pro Lig ekiplerinden Oud- Heverlee Leuven de ilgileniyor.

TEKLİFLERİNE 500 BİN EURO ZAM YAPTILAR
Belçika temsilcisinin devre arasında da Tayyip Talha'yı istediği ve 1.5 milyon Euro artı sonraki satıştan pay teklif ettiği ancak Adana Demirspor'un bu rakamı geri çevirdiği belirtildi.

Leuven'in bu transfer penceresinde ise Adana Demirspor'un kapısını 2 milyon Euro'luk bir teklifle çaldığı ifade edildi. Ayrıca Fransa Ligue 1'den de bir takımın genç defans oyuncusu ile yakından ilgilendiği öne sürüldü.

MONTELLA İLE ÇIKIŞA GEÇTİ

2018-19 sezonunda Karabük'ten gelen Tayyip Talha, Montella'nın takımın başına geçmesiyle çıkış yapmıştı. Mavi Şimşekler'de 3'ü kupada olmak üzere 29 maçta 2.362 dakika sahada kalan genç oyuncu bir gol atıp, iki de asist yaptı. Sağ stoperin yanı sıra sağ bekte de görev yapabilen Tayyip Talha milli takıma da göz kırpıyor.

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Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Adana Demirspor'un genç yıldızın alıyor
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