Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan David Okereke sürprizi! İtalyanlarla yarışıyor...

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı futbolcular sahada hazırlıklarına devam ederken, yönetim ise transfer için kolları sıvadı.

Beşiktaş transfer sezonunda şu ana kadar Romain Saiss ve Gedson Fernandes'i kadrosuna kattı. Forvet hattı için de bir süredir Wout Weghorst'la görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, bu transferde de mutlu sona ulaştı. Hollandalı golcünün İstanbul'a gelerek Beşiktaş'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

MULEKA VE CENK SONRASI SÜRPRİZ HAMLE

Siyah-beyazlılar hücum hattına Weghorst'un dışında bir takviye daha yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda Cenk Tosun ve Jackson Muleka ile tamasa geçen Beşiktaş'ın listesine sürpriz bir isim daha eklendi.

İTALYANLAR DA DEVREDE

Nijerya basını, Beşiktaş'ın David Okereke'yi gündemine aldığını duyurdu. Bonservisi Club Brugge'de bulunan 24 yaşındaki Nijeryalı forvetle Beşiktaş'ın dışında Torino ve Lazio'nun da ilgilendiği belirtildi.

24 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezonu İtalyan ekibi Venezia'da kiralık olarak geçirdi.

Nijeryalı futbolcu geçen sezon 32 Serie A maçın da görev yaptı. Okereke bu karşılaşmalarda 7 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Genç oyuncunun Club Brugge ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.