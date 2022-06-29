Son dakika transfer haberleri: Abdülkerim Fenerbahçe diyaloğu ortaya çıktı! "200 milyon verseniz..."

BOEY HEMEN GÖNDERİLMELİ



Galatasaray, Marcao ve Sacha Boey'i satmalı mı?



Boey, G.Saray'a atılmış bir kazıktı. Boey'in hızından söz edenler onu 'ancak uçanla kaçan tutar' diye anlatıyordu. Boey'in bırakın süper halini normal bir sağ bek bile oynadığını göremedik. Orta yapmayan, golle tanışmayan Boey'i kim nasıl almış bilemem ama talibi varsa hemen gönderilmeli. Marcao'yu küme düşen bir takımdan geldiği için eleştirmiştim. Ama o Marcao başta ben olmak üzere sporseverleri yanılttı, kendini geliştirdi, G.Saray'ın namağlup çıktığı Avrupa Ligi'nin UEFA'nın altın karmasına girdi.