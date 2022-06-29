Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika transfer haberleri: Abdülkerim Fenerbahçe diyaloğu ortaya çıktı! "200 milyon verseniz..."
Giriş Tarihi: 29.6.2022 09:10 Son Güncelleme: 29.6.2022 09:15

Son dakika transfer haberleri: Abdülkerim Fenerbahçe diyaloğu ortaya çıktı! "200 milyon verseniz..."

Son dakika transfer haberleri: Abdülkerim Fenerbahçe diyaloğu ortaya çıktı! 200 milyon verseniz...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transferleri bir bir açıklıyor... Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan Levent Tüzemen gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen Tüzemen, Abdülkerim Bardakcı ile Ali Koç arasında yaşanan diyaloğu anlattı. İşte tüm detaylar...

Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan Levent Tüzemen gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen Tüzemen, Abdülkerim Bardakcı ile Ali Koç arasında yaşanan diyaloğu anlattı. İşte tüm detaylar...

Son dakika transfer haberleri: Abdülkerim Fenerbahçe diyaloğu ortaya çıktı! 200 milyon verseniz...

Abdülkerim Bardakcı'nın transferi için Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Çok para istedi masadan kalktık" dedi. G.Saray, Abdülkerim'i fazla bir ücrete mi aldı? Takımda direkt 11'de oynar mı? (Konyaspor'a 2.8 milyon Euro bonservis. Abdülkerim ilk sezon 17 milyon TL, ikinci sezon 19.5, üçüncü sezon 23.4 milyon TL alacak)

Son dakika transfer haberleri: Abdülkerim Fenerbahçe diyaloğu ortaya çıktı! 200 milyon verseniz...

Medyada kendini ispat etmemiş ama TV'lerde torpille yer edinmiş insanlar, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar Abdülkerim transferini itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Kaçan balık büyük olur.

Son dakika transfer haberleri: Abdülkerim Fenerbahçe diyaloğu ortaya çıktı! 200 milyon verseniz...

Ama Abdülkerim'in karakterine dil uzatmak bu çapsız kişilerin sığındıkları limandır. F.Bahçe, Abdülkerim'e 10 milyon TL verdi, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi en yakın yöneticisine "Biz ancak 7 milyon TL verebiliyoruz, bu transferi yapamayız" dedi.

Son dakika transfer haberleri: Abdülkerim Fenerbahçe diyaloğu ortaya çıktı! 200 milyon verseniz...

Bana gelen bir bilgiyi burada 'iddia' olarak paylaşayım… F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Abdülkerim'in G.Saray'la anlaştığını duyduktan sonra ağır sözler sarf ettiği Abdülkerim'in menajerine telefonda "20 milyon TL veriyorum, bize imza atsın" dedi.

Son dakika transfer haberleri: Abdülkerim Fenerbahçe diyaloğu ortaya çıktı! 200 milyon verseniz...

O konuşma sırasında oyuncu da menajeri Uğur Avadan'ın yanındaydı. Abdülkerim, telefonu alıp başkan Ali Koç'a şöyle dedi: "Bana 200 milyon TL verseniz artık F.Bahçe'ye imza atmam. G.Saray'a söz verdim, imzaya gidiyorum" dedi. Mert Hakan'ın G.Saray'a verdiği sözün arkasında durmamasını eleştirmeyenler, bu bilgiye sahip olmadan gazetecilik kisvesi altında Abdülkerim'e 'vur abalıya' yapıyorlar.

Son dakika transfer haberleri: Abdülkerim Fenerbahçe diyaloğu ortaya çıktı! 200 milyon verseniz...

Abdülkerim'i duruşundan dolayı kutluyorum. G.Saray'da ilk 11'de oynar. Avrupa'da sol stoperlerin ne kadar değerli olduğunu düşünürsek Abdülkerim'e verilen parayı çok bulmuyorum. Son 2 senede Abdülkerim'i güçlü bir stoper haline getiren ve ona büyük katkı sağlayan hocası İlhan Palut'u da kutluyorum.

Son dakika transfer haberleri: Abdülkerim Fenerbahçe diyaloğu ortaya çıktı! 200 milyon verseniz...

ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜTECEKTİR

G.Saray'da yeni bir dönem başladı. Hem başkan değişti hem teknik direktör. Çoğu futbolcuyla da yollar ayrıldı, ayrılmak üzere. Okan Buruk, G.Saray'a sihirli değnek dokundurabilecek mi?

Son dakika transfer haberleri: Abdülkerim Fenerbahçe diyaloğu ortaya çıktı! 200 milyon verseniz...

G.Saray'ın başına güçlü bir başkan ve güçlü bir yönetim geldi. Dursun Özbek'le birlikte büyük bir değişim yaşanacak. Okan Buruk'la sözleşme imzalamak sadece ligde oynayacak G.Saray için doğru bir hamledir. Okan hoca, sadece futbolculuğunda değil hocalığında da lig şampiyonluğu yaşamış, kupa kazanmış başarılı bir isim.

Son dakika transfer haberleri: Abdülkerim Fenerbahçe diyaloğu ortaya çıktı! 200 milyon verseniz...

Bu değişim ile oyun anlamında oyuncu transferleri konusunda Okan Buruk'un dokunuşları olacaktır. G.Saray taraftarının Okan Buruk'a desteği tam olmalı çünkü yönetimin sağlayacağı konforlu alanla G.Saray, Okan Buruk ile birlikte şampiyonluk yürüyüşüne başlayacak.

Son dakika transfer haberleri: Abdülkerim Fenerbahçe diyaloğu ortaya çıktı! 200 milyon verseniz...

BOEY HEMEN GÖNDERİLMELİ

Galatasaray, Marcao ve Sacha Boey'i satmalı mı?

Boey, G.Saray'a atılmış bir kazıktı. Boey'in hızından söz edenler onu 'ancak uçanla kaçan tutar' diye anlatıyordu. Boey'in bırakın süper halini normal bir sağ bek bile oynadığını göremedik. Orta yapmayan, golle tanışmayan Boey'i kim nasıl almış bilemem ama talibi varsa hemen gönderilmeli. Marcao'yu küme düşen bir takımdan geldiği için eleştirmiştim. Ama o Marcao başta ben olmak üzere sporseverleri yanılttı, kendini geliştirdi, G.Saray'ın namağlup çıktığı Avrupa Ligi'nin UEFA'nın altın karmasına girdi.

Son dakika transfer haberleri: Abdülkerim Fenerbahçe diyaloğu ortaya çıktı! 200 milyon verseniz...

Marcao, Türkiye'de sol stoperlerin ne kadar önemli olduğunu belgeledi. F.Bahçe, Beşiktaş, Trabzon sol ayaklı stoperler aldı. Marcao'nun İspanya'ya gitmesini haklı bulurum ancak G.Saray değerine göre satmalıdır. Üst limitinin 20 milyon Euro olduğunu söylerim. Ama 13 milyon Euro'ya da Sevilla'ya vermem.

Son dakika transfer haberleri: Abdülkerim Fenerbahçe diyaloğu ortaya çıktı! 200 milyon verseniz...

TALISCA, G.SARAY'DA SNEIJDER ETKİSİ YAPAR

Transferde çok sayıda futbolcunun adı geçiyor. Şimdi bir de Talisca'nın ismi ortaya çıktı. Talisca, G.Saray için nasıl bir transfer olur? Dönüp dolaşıp aynı isimleri alıyor ya da almaya çalışıyor takımlarımız. Bu durum için yorumunuz nedir?

Son dakika transfer haberleri: Abdülkerim Fenerbahçe diyaloğu ortaya çıktı! 200 milyon verseniz...

Talisca, Türkiye'de Beşiktaş forması giyerken yetenekleri ve kalitesi ile sporseverlerin gözünü okşadı, Süper Lig'de çok ciddi bir tat bıraktı. Talisca kalitesindeki bir oyuncu, G.Saray'da çok şeye hükmeder.

Son dakika transfer haberleri: Abdülkerim Fenerbahçe diyaloğu ortaya çıktı! 200 milyon verseniz...

Gol atar, gol attırır, frikik kullanır, yetenekleri ile mutlaka G.Saray taraftarını ayağa kaldırır. Eğer bu transfer gerçekleşirse G.Saray, Wesley Sneijder sonrası uzun süredir aradığı 10 numaralı yıldıza kavuşmuş olur. Talisca, G.Saray'da Sneijder etkisi yaratabilecek bir oyuncu...

Son dakika transfer haberleri: Abdülkerim Fenerbahçe diyaloğu ortaya çıktı! 200 milyon verseniz...

JESUS'U DİNLERSE BAŞARIR

Emre Mor Türk futbolunun son yıllarda en çok konuştuğu oyunculardan bir tanesi. Milli Takım'a Fatih Terim kazandırmıştı. Sonrasında kariyerinde inişli-çıkışlı grafikler çizdi. Karagümrük'deki çıkışı sonrası Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ne diyorsunuz?

Son dakika transfer haberleri: Abdülkerim Fenerbahçe diyaloğu ortaya çıktı! 200 milyon verseniz...

Emre Mor, hedef takımlarda başarılı olmadı. Çok yetenekli, adamın 'içinden geçen' çalımlar atan, sol ayağını mükemmel kullanan bir oyuncu. Ancak Karagümrük'te hiçbir baskı altında kalmadı. F.Bahçe gibi büyük bir kulüpte baskıyı hissetmeden oynayamazsın.

Son dakika transfer haberleri: Abdülkerim Fenerbahçe diyaloğu ortaya çıktı! 200 milyon verseniz...

Özellikle disiplin profesörü Jesus antrenmanda çalışmayan, verdiği taktiklere uymayan, saha içinde kafasına göre takılanları sevmez. Eğer Jesus'un kurallarına uyarsa çok başarılı olur, hatta Milli Takım kapılarını açar.

Son dakika transfer haberleri: Abdülkerim Fenerbahçe diyaloğu ortaya çıktı! 200 milyon verseniz...

EN ŞANSLISI AVCI

Dört büyük takımın şu anki kadrosuna bakarsak en iyisi olarak hangisi öne çıkıyor?

Son dakika transfer haberleri: Abdülkerim Fenerbahçe diyaloğu ortaya çıktı! 200 milyon verseniz...

4 büyük takım içinde yerli ve yabancı olmak üzere en geniş kadro F.Bahçe'de var. İkinci sırada Trabzonspor, üçüncü sırada G.Saray, son sırada da Beşiktaş bulunuyor. F.Bahçe'de Jesus'un yapacağı yemeği herkes merak ediyor.

Son dakika transfer haberleri: Abdülkerim Fenerbahçe diyaloğu ortaya çıktı! 200 milyon verseniz...

Okan Buruk ve Valerien İsmael yeniden yapılanmanın temellerini atacaklar. En şanslı hoca olarak Abdullah Avcı'yı görüyorum. Nwakaeme dışında kadroyu korudu ve nokta transferler yapıyor.

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Son dakika transfer haberleri: Abdülkerim Fenerbahçe diyaloğu ortaya çıktı! "200 milyon verseniz..."
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