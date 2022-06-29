Son dakika transfer haberleri: Abdülkerim Fenerbahçe diyaloğu ortaya çıktı! "200 milyon verseniz..."

Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan Levent Tüzemen gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen Tüzemen, Abdülkerim Bardakcı ile Ali Koç arasında yaşanan diyaloğu anlattı. İşte tüm detaylar...
Abdülkerim Bardakcı'nın transferi için Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Çok para istedi masadan kalktık" dedi. G.Saray, Abdülkerim'i fazla bir ücrete mi aldı? Takımda direkt 11'de oynar mı? (Konyaspor'a 2.8 milyon Euro bonservis. Abdülkerim ilk sezon 17 milyon TL, ikinci sezon 19.5, üçüncü sezon 23.4 milyon TL alacak)
Medyada kendini ispat etmemiş ama TV'lerde torpille yer edinmiş insanlar, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar Abdülkerim transferini itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Kaçan balık büyük olur.
Ama Abdülkerim'in karakterine dil uzatmak bu çapsız kişilerin sığındıkları limandır. F.Bahçe, Abdülkerim'e 10 milyon TL verdi, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi en yakın yöneticisine "Biz ancak 7 milyon TL verebiliyoruz, bu transferi yapamayız" dedi.
Bana gelen bir bilgiyi burada 'iddia' olarak paylaşayım… F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Abdülkerim'in G.Saray'la anlaştığını duyduktan sonra ağır sözler sarf ettiği Abdülkerim'in menajerine telefonda "20 milyon TL veriyorum, bize imza atsın" dedi.
O konuşma sırasında oyuncu da menajeri Uğur Avadan'ın yanındaydı. Abdülkerim, telefonu alıp başkan Ali Koç'a şöyle dedi: "Bana 200 milyon TL verseniz artık F.Bahçe'ye imza atmam. G.Saray'a söz verdim, imzaya gidiyorum" dedi. Mert Hakan'ın G.Saray'a verdiği sözün arkasında durmamasını eleştirmeyenler, bu bilgiye sahip olmadan gazetecilik kisvesi altında Abdülkerim'e 'vur abalıya' yapıyorlar.
Abdülkerim'i duruşundan dolayı kutluyorum. G.Saray'da ilk 11'de oynar. Avrupa'da sol stoperlerin ne kadar değerli olduğunu düşünürsek Abdülkerim'e verilen parayı çok bulmuyorum. Son 2 senede Abdülkerim'i güçlü bir stoper haline getiren ve ona büyük katkı sağlayan hocası İlhan Palut'u da kutluyorum.
ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜTECEKTİR
G.Saray'da yeni bir dönem başladı. Hem başkan değişti hem teknik direktör. Çoğu futbolcuyla da yollar ayrıldı, ayrılmak üzere. Okan Buruk, G.Saray'a sihirli değnek dokundurabilecek mi?
G.Saray'ın başına güçlü bir başkan ve güçlü bir yönetim geldi. Dursun Özbek'le birlikte büyük bir değişim yaşanacak. Okan Buruk'la sözleşme imzalamak sadece ligde oynayacak G.Saray için doğru bir hamledir. Okan hoca, sadece futbolculuğunda değil hocalığında da lig şampiyonluğu yaşamış, kupa kazanmış başarılı bir isim.
Bu değişim ile oyun anlamında oyuncu transferleri konusunda Okan Buruk'un dokunuşları olacaktır. G.Saray taraftarının Okan Buruk'a desteği tam olmalı çünkü yönetimin sağlayacağı konforlu alanla G.Saray, Okan Buruk ile birlikte şampiyonluk yürüyüşüne başlayacak.
BOEY HEMEN GÖNDERİLMELİ
Galatasaray, Marcao ve Sacha Boey'i satmalı mı?
Boey, G.Saray'a atılmış bir kazıktı. Boey'in hızından söz edenler onu 'ancak uçanla kaçan tutar' diye anlatıyordu. Boey'in bırakın süper halini normal bir sağ bek bile oynadığını göremedik. Orta yapmayan, golle tanışmayan Boey'i kim nasıl almış bilemem ama talibi varsa hemen gönderilmeli. Marcao'yu küme düşen bir takımdan geldiği için eleştirmiştim. Ama o Marcao başta ben olmak üzere sporseverleri yanılttı, kendini geliştirdi, G.Saray'ın namağlup çıktığı Avrupa Ligi'nin UEFA'nın altın karmasına girdi.
Marcao, Türkiye'de sol stoperlerin ne kadar önemli olduğunu belgeledi. F.Bahçe, Beşiktaş, Trabzon sol ayaklı stoperler aldı. Marcao'nun İspanya'ya gitmesini haklı bulurum ancak G.Saray değerine göre satmalıdır. Üst limitinin 20 milyon Euro olduğunu söylerim. Ama 13 milyon Euro'ya da Sevilla'ya vermem.
TALISCA, G.SARAY'DA SNEIJDER ETKİSİ YAPAR
Transferde çok sayıda futbolcunun adı geçiyor. Şimdi bir de Talisca'nın ismi ortaya çıktı. Talisca, G.Saray için nasıl bir transfer olur? Dönüp dolaşıp aynı isimleri alıyor ya da almaya çalışıyor takımlarımız. Bu durum için yorumunuz nedir?
Gol atar, gol attırır, frikik kullanır, yetenekleri ile mutlaka G.Saray taraftarını ayağa kaldırır. Eğer bu transfer gerçekleşirse G.Saray, Wesley Sneijder sonrası uzun süredir aradığı 10 numaralı yıldıza kavuşmuş olur. Talisca, G.Saray'da Sneijder etkisi yaratabilecek bir oyuncu...
JESUS'U DİNLERSE BAŞARIR
Emre Mor Türk futbolunun son yıllarda en çok konuştuğu oyunculardan bir tanesi. Milli Takım'a Fatih Terim kazandırmıştı. Sonrasında kariyerinde inişli-çıkışlı grafikler çizdi. Karagümrük'deki çıkışı sonrası Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ne diyorsunuz?
Emre Mor, hedef takımlarda başarılı olmadı. Çok yetenekli, adamın 'içinden geçen' çalımlar atan, sol ayağını mükemmel kullanan bir oyuncu. Ancak Karagümrük'te hiçbir baskı altında kalmadı. F.Bahçe gibi büyük bir kulüpte baskıyı hissetmeden oynayamazsın.
Özellikle disiplin profesörü Jesus antrenmanda çalışmayan, verdiği taktiklere uymayan, saha içinde kafasına göre takılanları sevmez. Eğer Jesus'un kurallarına uyarsa çok başarılı olur, hatta Milli Takım kapılarını açar.
EN ŞANSLISI AVCI
Dört büyük takımın şu anki kadrosuna bakarsak en iyisi olarak hangisi öne çıkıyor?
4 büyük takım içinde yerli ve yabancı olmak üzere en geniş kadro F.Bahçe'de var. İkinci sırada Trabzonspor, üçüncü sırada G.Saray, son sırada da Beşiktaş bulunuyor. F.Bahçe'de Jesus'un yapacağı yemeği herkes merak ediyor.
Okan Buruk ve Valerien İsmael yeniden yapılanmanın temellerini atacaklar. En şanslı hoca olarak Abdullah Avcı'yı görüyorum. Nwakaeme dışında kadroyu korudu ve nokta transferler yapıyor.