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Giriş Tarihi: 30.6.2022 11:49

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman: Hedefimiz play-off’un üstüne çıkmak

İHA
Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman: Hedefimiz play-off’un üstüne çıkmak

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, kulüp olarak her zaman bir hedeflerinin bulunduğunu belirterek, “Hedefimiz play-off’un üstüne çıkmak. Son maçta kaybettiğimiz finali tekrar yaşamak bizim en büyük hedefimiz. Sonucunu göreceğiz hep beraber" dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da, 2022-2023 sezonunun hazırlıkları sürüyor. Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde çalışmalarına devam eden kırmızı-lacivertli ekipte genç teknik adam Ufuk Kahraman, yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulundu. Altınordu'nun 26 Aralık 1923 tarihinde kurulduğunu hatırlatan Ufuk Kahraman, kuruluşunun 100. yılında kulübü en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi.

"Hedefimiz play-off'un üstüne çıkmak"

Altınordu'nun her zaman bir hedefinin bulunduğunu aktaran Kahraman, "Bizim kulüp olarak hedefimiz belli. Misyonumuz oyuncu yetiştirmek. Kulüp olarak Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Barış Alıcı, Berke Özer, Burak İnce gibi bir çok oyuncuyu yetiştirip futbol piyasasına armağan ettik. Yeni oyuncular yetiştirmeye devam edeceğiz. Bunun yanında da yarışmacı yönümüzle de ligde hedeflerimiz var. İki sezon önce play-off finali oynamıştık. Hedefimiz play-off'un üstüne çıkmak. Son maçta kaybettiğimiz finali tekrar yaşamak bizim en büyük hedefimiz. Sonucunu göreceğiz hep beraber" şeklinde konuştu.

Öte yandan takımın genç oyuncularından Muzaffer Kocaer de, "Neredeyse geçen yılın kadrosunu koruduk. Hedefimizi bu yıl Süper Lig olarak belirledik. Bu sezon daha fazla forma giyerek, goller atıp asistler yapmak istiyorum" diye konuştu.

Altınordu Footbal Camps'a kayıtlar sürüyor

Öte yandan Altınordu'nun Türkiye'de ilk kez hayata geçireceği Football Camps'a kayıtlar sürüyor. 18 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak kamplar haftalık periyotlar halinde devam edecek. 12-15 yaş arasındaki çocukların katılabileceği kamp Altınordu'nun tesislerinde ister yatılı 4 gece 5 gün, ister yatısız 5 gün sürecek. Futbol kampına katılanlara, ileri futbol eğitimin yanı sıra beslenme, görsel analizler ve sosyal aktiviteler de sunulacak. Metin Oktay Yerleşkesi ve İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde başlayacak kampla ilgili tüm bilgilere www.altinorducamps.com sitesinden ulaşılabiliyor.

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Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman: Hedefimiz play-off’un üstüne çıkmak
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