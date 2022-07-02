Son dakika haberleri: Selim Soydan’dan Mesut Özil için flaş sözler: Tepeye çıkarıp oradan aşağı bırakmak yöneticilik değil

ŞENOL GÜNEŞ'İ ÇABUK HARCADILAR

TFF'de yeni bir dönem başladı. Geçmiş yönetimin almış olduğu bazı kararlar ivedilikle hayata geçirildi. Yeni yönetimi ve bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?

Eğri oturup doğru konuşmak gerekirse, Şenol Güneş'le beraber istifa ettiğimiz süreçten itibaren TFF'deki görevim sembolik olarak devam etti. Yönetici arkadaşlarımı asla kötülemem ama onların aldıkları hatalı kararların faturasını da yok yere ödemek istemem.

Milli Takım'da Kuntz dönemi devam ediyor. Yeni TFF yönetimi bu konuda bir eylemde bulunmalı mı? Yani yerli teknik direktörle yola devam etmeli mi?

TFF yönetimindeyken de söylediğim için burada tekrar etmemde sakınca yok. Türk Milli Takımı'nı Türk teknik adamlar yönetmelidir. Bir Sergen (Yalçın), bir Aykut (Kocaman) boşta dururken Kuntz'la çalışmak bana fazlasıyla macera geliyor. Ayrıca Şenol Güneş'i de çok çabuk harcadığımızı düşünüyorum.