Son dakika haberleri: Selim Soydan’dan Mesut Özil için flaş sözler: Tepeye çıkarıp oradan aşağı bırakmak yöneticilik değil

SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan, TFF eski yöneticisi Selim Soydan ile Türk futbolunda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.
İşte dikkat çeken açıklamalar;
TFF'de yönetici olarak görev yaparken Fenerbahçe'nin istediği kupa ve şampiyonluklar için 'Hakkıysa alır' yorumunu yaptınız. Bu konuda şimdi ne düşünüyorsunuz?
O dönemde konumum gereği dışarıya fazla renk vermedim, ortalığı karıştırmak istemedim. Mücadeleyi içeride verdim. Fenerbahçe'ye o şampiyonlukların kesinlikle verilmesi lazım, nokta… Mehmet Büyükekşi başkandan gereğini yapmasını bekliyorum.
ALİ KOÇ, JESUS'U KEŞKE GEÇEN SEZON GETİRSEYDİ
Fenerbahçe, Jorge Jesus'la yeni sezona başlıyor. Portekizli teknik adam ile beklenen ve özlenen şampiyonluk gelebilir mi? Yapılan transferleri nasıl görüyorsunuz?
Fenerbahçe tam 8 yıldır şampiyonluğa hasret. Bu tabloda herkesin hatası var ama aynaya bakmadan suçu sadece dışarıda aramak da başarısızlığı kronik hale getirdi. Ali Koç keşke İsmail Kartal'ın bu kadar başarılı olduğu bir sezondan sonra değil de geçen sezon başında Pereira'nın yerine Jesus'u getirseydi… Yabancı hocaya karşıyım ama 3-4 iyi transferle Fenerbahçe kafaya oynayabilir.
MESUT'U TEPEYE ÇIKARIP ORADAN AŞAĞI BIRAKMAK YÖNETİCİLİK DEĞİL!
Yeni bir sezona başlarken Fenerbahçe'de Mesut Özil sorunu hâlâ çözülemedi. Fenerbahçe'de geçmiş yıllarda yöneticilik yapmış bir isimsiniz. Siz olsanız Mesut sorununu nasıl çözerdiniz? Özil sizce neden istenmiyor?
Büyük takım, büyük futbolculardan oluşur. Mesut Özil'in kariyerine laf söyleyen taş olur. Fenerbahçe eğer Mesut'u oynatmayacak kadar lüks bir takımsa kadrodaki diğer isimlerin Mesut'tan daha kaliteli olması gerekir. Mesut'a medya üstünden değil, kapalı kapılar ardında Fenerbahçe'nin büyüklüğünü anlatmak, onu ailenin bir üyesi gibi sahiplenmek daha olumlu sonuç verirdi. Önce tepeye çıkarıp oradan aşağı bırakmak yöneticilik değil, olsa olsa eleştirmenlik olur.
ŞENOL GÜNEŞ'İ ÇABUK HARCADILAR
TFF'de yeni bir dönem başladı. Geçmiş yönetimin almış olduğu bazı kararlar ivedilikle hayata geçirildi. Yeni yönetimi ve bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
Eğri oturup doğru konuşmak gerekirse, Şenol Güneş'le beraber istifa ettiğimiz süreçten itibaren TFF'deki görevim sembolik olarak devam etti. Yönetici arkadaşlarımı asla kötülemem ama onların aldıkları hatalı kararların faturasını da yok yere ödemek istemem.
Milli Takım'da Kuntz dönemi devam ediyor. Yeni TFF yönetimi bu konuda bir eylemde bulunmalı mı? Yani yerli teknik direktörle yola devam etmeli mi?
TFF yönetimindeyken de söylediğim için burada tekrar etmemde sakınca yok. Türk Milli Takımı'nı Türk teknik adamlar yönetmelidir. Bir Sergen (Yalçın), bir Aykut (Kocaman) boşta dururken Kuntz'la çalışmak bana fazlasıyla macera geliyor. Ayrıca Şenol Güneş'i de çok çabuk harcadığımızı düşünüyorum.
BAŞKANLAR AMERİKA'YI KEŞFETMEKTEN BIKMADI
Kulüplerimiz özellikle iki sezondur yabancı teknik adamlara yönelmeye başladı. Oysa bu süreç bitmiş gibi görünüyordu. Neden böyle bir şey oldu, neden buna ihtiyaç duyuluyor?
2006-07'deki Zico'dan beri yabancı hocayla lig şampiyonluğu yakalayan takım yok. Maalesef kulüp başkanları Amerika'yı yeniden keşfetmeye çalışmaktan bıkmıyor. Hadi Jorge Jesus kariyerli bir hoca ama özellikle Valerien İsmael seçimini anlayamıyorum. Sezon sonu Fenerbahçe veya Beşiktaş şampiyon olamazsa hiç 'hakemler' filan diye ağlamaya kalkmasınlar. Kendi teknik direktör seçimlerini gözden geçirsinler.
CUMHURİYET'İN 100. YILI HERKESİ ATEŞLEYECEK
Genel olarak 4 büyük takım için neler söylersiniz. Şampiyonluk yarışına katılabilecek sürpriz kulüpler olur mu? Bu sezon nasıl bir lig izleriz?
Kaliteli bir ligimiz var. Trabzonspor şampiyon olan kadroyu kuvvetlendirdi. Fenerbahçe kıl payı ikinciyken hocasını değiştirip, transferler yapıyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir de kafaya oynar. Cumhuriyetimizin 100. yılında yaşanacak şampiyonluk olduğu için bütün takımlar lige çok asılacak. Müthiş bir sezon olmasını bekliyorum.