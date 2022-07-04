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Giriş Tarihi: 4.7.2022 11:08

Arsenal, Manchester City'den Gabriel Jesus'u transfer ettiğini açıkladı.

Arsenal, Manchester City’den Gabriel Jesus’u transfer ettiğini açıkladı.

Premier Lig ekibi Arsenal, son şampiyon Manchester City'den Brezilyalı forvet Gabriel Jesus'u 45 milyon Pound ödeyerek transfer ettiğini açıkladı.

Premier Lig ekibi Arsenal, son şampiyon Manchester City'den Brezilyalı forvet Gabriel Jesus'u 45 milyon Pound ödeyerek transfer ettiğini açıkladı. 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu kariyerinde 340 maçta 135 gol, 65 asistlik performans sergiledi.

Gabriel Jesus transferiyle ilgili olarak, "Küçükken, Thierry Henry için Arsenal'ın maçlarını takip ederdim. Elbette çok fazla Avrupa takımı takip edemezdim ama bu kulüpte oynayan oyuncuları görünce derdim ki; Vay canına, bu kulüp çok büyük!" ifadelerini kullandı.

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Arsenal, Manchester City'den Gabriel Jesus'u transfer ettiğini açıkladı.
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