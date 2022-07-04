Welington’dan Fenerbahçe’ye kötü haber! Transfer defteri kapandı...

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer harketeliliği devam ediyor. Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda ilerleyen yönetim, listedeki isimler için hamlelerini yapacak. Brezilyalı Welington için kolları sıvayan yönetim, beklemediği bir maliyetle karşı karşıya kaldı.
KİM'İN PEŞİNİ BIRAKMIYORLAR
Fenerbahçe'nin bir sezon daha takımda tutmak istediği Kim Min- Jae'nin talipleri peşini bırakmıyor. Sözleşmesinde '23 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi olan oyuncu için Fransız ekibi Rennes'in ısrarı sürüyor.
WELINGTON'DAN KÖTÜ HABER
Son olarak Sao Paulo'nun 2001 doğumlu sol beki Welington'u gündeme alan Fenerbahçe, kulübün beklentileri nedeniyle bu transferde geri adım attı. Brezilya ekibi, sözleşmesi 2024'te sona erecek 21 yaşındaki futbolcu için 5 milyon Euro bonservis istedi.
BİR SONUÇ ÇIKMADI
Sarı-lacivertli yönetim, geleceğe yatırım olarak görülen ve 3 milyon Euro ödemeyi ön gördüğü oyuncunun bu bedelini fazla buldu ve diğer seçenekleri değerlendirmeye başladı. Bruno Henrique için Flamengo, Paixao için de Coritiba ile olan temaslardan da bir sonuç çıkmadı.
BİR GÖRÜŞ / GÜRCAN BİLGİÇ: "KULAKLAR SANTRFORDA"
Fenerbahçe yeni yapılanmasında mükemmeli aramaya devam ediyor. Jorge Jesus kafasında henüz ideal 11'ini oluşturmadı. Bu yüzden sürekli denemeler yapıyor. Görünen o ki sadece geri beşlisi oturmuş durumda. Gustavo ve Crespo'nun sakatlıkları nedeniyle orta saha kurgusunda devamlı değişik oyuncular deniyor. Aslında İrfan Can, Bruma, Lincoln ve Zajc'ı cebine koymuş gibi. Şimdi İsmail Yüksek, Serdar Dursun veya Berisha, Pelkas ile Mert Hakan'ın neler yapabileceğini gözlemliyor.
Dinamo Kiev maçına kadar ideal 11'ini arayacaktır. Bu aşamada oyuncuların istediklerini ne kadar yapabildiklerine bakacak. Kime ne kadar güvenebileceğini görecek. Sonrasındaki maçlarda da en az 7-8 oyuncusu değişmeyen bir takım seyredeceğiz. Transfer modellerine baktığımız zaman 'daha hızlı' olmak için seçilen tempolu oyuncular var.
Bruma'dan sonra Emre Mor, bu stratejinin bir parçası. Ancak tüm transferlere rağmen genç Arda Güler sezonun beklentisi en yüksek oyuncusu olur. Kulaklar santrfor transferinde olmaya devam ediyor.