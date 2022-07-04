Welington’dan Fenerbahçe’ye kötü haber! Transfer defteri kapandı...

Dinamo Kiev maçına kadar ideal 11'ini arayacaktır. Bu aşamada oyuncuların istediklerini ne kadar yapabildiklerine bakacak. Kime ne kadar güvenebileceğini görecek. Sonrasındaki maçlarda da en az 7-8 oyuncusu değişmeyen bir takım seyredeceğiz. Transfer modellerine baktığımız zaman 'daha hızlı' olmak için seçilen tempolu oyuncular var.