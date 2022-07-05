Fenerbahçe hazırlık maçında Mol Fehervar’ı 3 golle geçti!

SAVUNMA HATTI DEĞİŞMEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Avusturya kampında oynadıkları 2 maçta savunma hattında aynı isimlere görev verdi. Sarı-lacivertlilerde iki maçta da kalede ilk 11'de Altay Bayındır görev alırken, savunma dörtlüsü Bright Osayi-Samuel, Kim Min-jae, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluştu.

Bu isimlerin yanı sıra ön liberoda görev alan ve kampta sergilediği performansla dikkati çeken genç isim İsmail Yüksek de her 2 maça ilk 11'de başladı. Hücum hattında ise Bruma ve Diego Rossi her iki maçta da ilk 11'de görev alan isimler oldu.