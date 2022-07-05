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Giriş Tarihi: 5.7.2022 08:50 Son Güncelleme: 5.7.2022 08:52

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor'da Gervinho'yla yollar ayrılıyor! Yabancı kontenjanına takıldı

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor’da Gervinho’yla yollar ayrılıyor! Yabancı kontenjanına takıldı

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da ayrılık rüzgarı esmeye devam ediyor. Trezeguet'in de katılmasıyla beraber yabancı sayısının 17'ye yükseldiği takımda, yabancı kontenjanının açılması için Gervinho ile yolların ayrılmasına karar verildi. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor'da kadrodaki yabancı oyuncu sayısı 17'ye yükseldi. Koita, Flavio, Diabate ve Trondsen ile yolların ayrılması beklenirken, yine yabancı kontenjanında yer açabilmek adına bir ismin daha gönderilmesi gündeme geldi.

Bu oyuncunun da geçtiğimiz yıl yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan ve lisansı iptal edilip sezon sonu için yeniden anlaşma yapılan Gervinho olduğu öğrenildi.

Bu arada dün başlayan ve 16 Temmuz'da bitecek olan Slovenya kampına Erce Kardeşler, Tronden, İsmail Köybaşı, Abdulkadir Parmak, Flavio, Yunus Mallı, Diabate, Salih Kavrazlı, Enis Destan, Batuhan Kör ve Koita'nın yanı sıra sakatlığı süren Peres götürülmedi.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor'da Gervinho'yla yollar ayrılıyor! Yabancı kontenjanına takıldı
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