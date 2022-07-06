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Giriş Tarihi: 6.7.2022 12:15

Ankaragücü'nün yeni transferi Oğuz Ceylan, Süper Lig'in üst sıraları için iddialı!

AA
Ankaragücü’nün yeni transferi Oğuz Ceylan, Süper Lig’in üst sıraları için iddialı!

Gaziantep Futbol Kulübünden Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı MKE Ankaragücü'ne transfer olan defans oyuncusu Oğuz Ceylan, sezona iyi başlamaları halinde ligi üst sıralarda tamamlayacaklarına inandığını söyledi.

MKE Ankaragücü'nün yeni transferi Oğuz Ceylan yaptığı açıklamada, çok büyük camiaya geldiğinin farkında olduğunu ve tesise geldiğinde bunu hissettiğini dile getirdi.

Süper Lig'de kalıcı, yukarılarda hedefi olan bir kulüp olarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını aktaran Oğuz, "Geçen seneden kalan arkadaşlarımız bizleri çok iyi karşıladı. Çok güzel arkadaşlık ortamı var gerçekten. Bizler de onlara ayak uyduruyoruz. Hep beraber birbirimize alışıyoruz. Daha gelecek arkadaşlarımız da var. Arkadaşlık bütünlüğünü oluşturduğumuz zaman bunun bence ligde meyvesini yiyeceğiz." dedi.

Oğuz, yeni sezonun zor geçeceğini vurgulayarak, "Rakip takımlar daha erken başladılar. Daha hazır şekilde girecekler lige. Tabii verecekleri performans çok önemli. Onların değil bizim ne yapabileceğimiz de önemli. Biz iyi işler yaparsak, ilk baştan güzel galibiyetler alırsak, ligi üst sıralarda tamamlayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

"ÜLKEMİZİN ALTYAPIYA BAKIŞ AÇISI DEĞİŞMEDİĞİ SÜRECE FUTBOLCU ÇIKARACAĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM"

Oğuz, Türkiye'deki kulüplerin altyapıya bakış açısının da 15 yıl önceki gibi devam ettiğini ve Türk futbolunun gelişmesi için bunun değişmesi gerektiğini söyledi.

Altyapıdan yetişen futbolcularla ilgili değerlendirmelerde bulunan Oğuz, "14-15 yıl önce altyapıdaydım. Aynı sistem ve 15 yıl sonra da aynı sistem. Değişen hiçbir şey yok. Ülkemizin altyapıya bakış açısı değişmediği sürece futbolcu çıkaracağımızı düşünmüyorum. Aynı sistem, aynı kafayla gideriz diye düşünüyorum. Bunu bence büyüklerimizin düşünmesi lazım." ifadelerini kullandı.

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Ankaragücü'nün yeni transferi Oğuz Ceylan, Süper Lig'in üst sıraları için iddialı!
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