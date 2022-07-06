Mahkeme Bordeaux kararını verdi! 3. Lig’e düşürüldüler...

Fransa Profesyonel Futbol Ligi yaptığı açıklamayla FC Girondins de Bordeaux'un yeni sezonda 3. Lig de mücadele edeceğini duyurdu.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi yönetiminin, daha önce mali yükümlülüklerine yerine getiremediği için küme düşürülmesine karar verdiği Bordeaux, alınan kararın onanması sonrasında 3. Lig'e düşürüldü.

2. LİG'E DÜŞMÜŞTÜ

Geçitiğimiz sezonda Fransa 1. Futbol Ligi'ni (Ligue 1) son sırada tamamlayan Bordeaux, 2. lige (Ligue 2) düşmüştü.

6 ŞAMPİYONLUK KAZANDI

FC Girondins de Bordeaux Fransız futbol kulübü. Maçlarını Bordeaux'daki 42.052 kişilik Matmut Atlantique Stadyumunda oynayan kulüp, 6 kez Ligue 1 şampiyonluğu kazanma başarısı göstermiştir. 1995-96 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nı kazanıp UEFA Kupası'nda elemelere kalmış ve daha sonra final oynamış; ancak Bayern Münih'e 2-0 ve 3-1 yenilerek bu kupayı kaldırma başarısı gösterememiştir.

2022 yılının Haziran ayında yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle National 1'e (3'üncü Fransa Ligi'ne) düşürüldü.