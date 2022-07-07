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Giriş Tarihi: 7.7.2022 17:12

Fenerbahçeli Arda Kurtulan Adana Demirspor yolcusu!

Fenerbahçeli Arda Kurtulan Adana Demirspor yolcusu!

Adana Demirspor, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki futbolcusu Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. İki takımın genç oyuncu için anlaşması an meselesi. İşte tüm detaylar...

Şampiyonlar Ligi ön eleme etabında Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe 'de hazırlıklar bir yandan sürerken diğer yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı Lacivertliler'de gelecek isimler kadar takımdan ayrılacak olan isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Okan Kurtulan, Adana Demirspor'a transfer oldu. Sarı lacivertli takım bu transferden yaklaşık 4 milyon TL bonservis bedeli alacak.

19 yaşındaki genç futbolcu sol kanat mevkisinde görev yapıyor. Altyapıda başarılı grafiği ile dikkat çeken Arda Okan Kurtulan, Kuzey Makedonya U21 milli takımının da formasını giymeye başladı.

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Fenerbahçeli Arda Kurtulan Adana Demirspor yolcusu!
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