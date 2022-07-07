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Giriş Tarihi: 7.7.2022 11:57

İlhan Parlak: Kenetlenirsek büyük başarılara imza atarız

İHA
İlhan Parlak: Kenetlenirsek büyük başarılara imza atarız

Yukatel Kayserispor kaptanı İlhan Parlak, bu sezonun çok önemli olduğunu ifade ederek, camianın kenetlenmesi gerektiğini savundu.

Kayserispor kaptanı İlhan Parlak, yeni sezonda birlikteliği koruyup başarılı bir dönem geçireceklerine inandıklarını ifade ederek, taraftardan destek istediklerini söyledi.

Kayserispor kaptanı İlhan Parlak; "Güzel bir ortam var. İyi çalışıyoruz. Sezon başı yeni hocamızla sahada neler yapmamız gerektiğini anlatıyor. Biz de bunu yerine getirmek için çabalıyoruz. Yeni sezon bizim için çok önemli. Çok kritik bir sezon olacak. Taraftarımıza, camiamıza sesleniyorum. Çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Hep birlikte kenetlenirsek neler yapabileceğimizi çok iyi biliyoruz" dedi.

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İlhan Parlak: Kenetlenirsek büyük başarılara imza atarız
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