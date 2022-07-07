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Giriş Tarihi: 7.7.2022 11:11

İsmail Yüksek, Toulouse yolcusu! Comolli transferde ısrarcı

İsmail Yüksek, Toulouse yolcusu! Comolli transferde ısrarcı

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un gelmesiyle birlikte performansı yükselmeye başlayan İsmail Yüksek'e sarı lacivertlilerin eski sportif direktörü ve aynı zamanda Toulouse'nin sahibi Damien Comolli talip oldu. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe'nin Avusturya kampındaki maçlarda yıldızlaşan ve teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne giren genç futbolcu İsmail Yüksek'e sürpriz bir talip çıktı.

DAMIEN COMOLLI İSMAİL YÜKSEK'İ KAPIYOR

Fransız ekibi Toulouse'un Başkanlığını yapan sarı-lacivertlilerin eski sportif direktörü Damien Comolli, İsmail Yüksek'i takımına transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonunda Gölcükspor'dan kadrosuna kattığı ancak forma şansı bulamaması nedeniyle sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiraladığı İsmail Yüksek kamp döneminde gösterdiği performansla Jesus'un değişmez isimlerinde biri oldu.

Sarı lacivertlilerin Partizan ve Mol Fehervar maçlarında 90 dakika sahadan kalan genç yetenek, rakpleri ile girdiği ikili mücadeleler, pas araları ve uzun paslarındaki başarılar ile dikkatleri üzerine çekmişti. (Akşam)

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İsmail Yüksek, Toulouse yolcusu! Comolli transferde ısrarcı
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